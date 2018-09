3 beautytrends die de modeweek in Milaan domineerden Valérie Wauters

25 september 2018

16u03 0 Style De fashion weeks voor het voorjaar van 2019 zijn weer volop aan de gang. Naast de nieuwste modetrends viel er ook heel wat moois op beautygebied te spotten. Wij selecteerden drie toptrends, rechtstreeks van de catwalk in Milaan.

Style 1. De cat-eye 2.0

De klassieke cat-eye eyeliner krijgt komende lente en zomer een dramatische make-over. The bigger the better is de mantra waar je in het voorjaar van 2019 aan moet houden. Voor Versace stuurde make-up artiest Path McGrath de modellen de catwalk op met een gekleurde cat-eye.

2. Opvallende pastels

Pastel is terug van nooit helemaal weggeweest. Bij Missoni werden de modellen opgemaakt met een opvallend pastel kleuraccent in de binnenste hoek van het oog.

3. Terugkeer van de pixie cut

Vaarwel weelderige lange lokken. Als het aan Prada ligt gaan we volgend voorjaar collectief met een kort kopje door het leven. Een reeks jonge modellen werd in Milaan door kapper Guido Palau met een pittige korte pixie cut de catwalk opgestuurd.