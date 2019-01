2019 is nog maar net begonnen en deze modemerken liggen nu al met elkaar in de clinch TVM

03 januari 2019

17u06 0 Style Modemerken die elkaars ontwerpen kopiëren en elkaar daarna voor de rechtbank slepen, het lijkt haast een wekelijks fenomeen. En ondanks dat 2019 nog maar net van start is gegaan, zijn er nu alweer talloze merken die een rechtszaak tegen elkaar aanspannen.

Vans en Primark

Vans en moederbedrijf VF Corporation dienden eerder deze week een klacht in bij de rechtbank in New York omdat ze vinden dat de Ierse modeketen Primark sneakers verkoopt die té hard lijken op hun schoenen. Het gaat om de populaire modellen Vans Old Skool en Vans Sk8-Hi. Het Amerikaanse skatemerk sprak de keten er eerder op aan, waarna zij de schoenen uit de rekken haalden. Maar enkele maanden later waren ze echter terug te koop. Primark zelf weerlegt de beschuldigingen voorlopig en is van plan om “hun positie te verdedigen in de rechtbank”, aldus de keten aan Women’s Wear Daily.

Links de Sk8-Hi sneakers van Vans, rechts de Skater high tops van Primark:

MGA en Louis Vuitton

Alle gekheid op een stokje bij de rechtszaak tussen speelgoedmerk MGA en modehuis Louis Vuitton: het speelgoedbedrijf sleept het Franse label namelijk preventief voor de rechter om te voorkomen dat er later een klacht van hun kant zou volgen. De ‘Pooey Puitton’ speelgoedhandtasjes van MGA hebben namelijk nogal wat weg van de tassen van Louis Vuitton en dat beseffen zijzelf duidelijk ook. En toch beweren ze nu op voorhand dat “geen enkele consument het handtasje in de vorm van een drolletje zal verwarren met de dure lederwaren van Louis Vuitton”. Bij Vuitton onthouden ze zich voorlopig van commentaar.

Links de handtas van Luis Vuitton, rechts de ‘Pooey Puitton’ van MGA:

Nirvana en Marc Jacobs

Volgens de overgebleven leden van de band Nirvana heeft modeontwerper Marc Jacobs hun beeldmerk ongeoorloofd gebruikt in zijn collectie. Het gaat om de smiley die de groep aan het begin van de jaren negentig gebruikte. In zijn nieuwe collectie Bootleg Redux Grunge heeft Jacobs kledingstukken zitten met een smiley die volgens Nirvana te veel lijkt op die van de band. Nirvana heeft sinds 1992 de rechten op de gele smiley. Daarvan zijn de ogen twee kruisjes en hangt er een kleine tong uit de lachende mond. Jacobs heeft de ogen vervangen door de letters M en J. Verder gebruikt hij letters van hetzelfde lettertype dat Nirvana gebruikte voor de naam van de band op platenhoezen en andere uitingen. Overigens hebben de bandleden ook bezwaar tegen het gebruik van de term grunge door de Amerikaanse ontwerper, blijkt uit de documenten die TMZ heeft ingezien.

Links de T-shirt van Nirvana, rechts die van Marc Jacobs: