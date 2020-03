20 leuke jassen voor het tussenseizoen Liesbeth De Corte

24 maart 2020

09u43 0 Style In de strijd tegen het coronavirus moeten we allemaal thuisblijven. Maar voor een frisse neus en portie beweging is het nog steeds goed om buiten te komen, op voorwaarde dat je voldoende afstand houdt van anderen natuurlijk. Als kers op de taart is de lente officieel in het land en schijnt de zon volop. Het ideale moment om de winterjas op te bergen en te investeren in een tussenjas. Wij zochten alvast enkele exemplaren.

Blazer

Geen kledingstuk zo tijdloos als de blazer. Het is dan ook geen verrassing dat hij ook deze lente alomtegenwoordig is. Met een riem, of zonder. Met een patroon of volledig effen. In klassiek bruin of fris pastel. Je vindt hem in alle vormen en maten. De gouden regel: hoe groter, hoe beter. En zo’n oversized exemplaar is best handig. Op koude avonden kan je er nog een dikke trui onder aandoen.

Van links naar rechts:

Essentiel, 365 euro, online te koop.

Mango, 69,99 euro, online te koop.

CKS, 89,99 euro, online te koop.

Stella Nova, 124,95 euro, via Zalando te koop.

Shacket

We schreven het een tijdje geleden al: de shacket is de trend du moment. In feite is het een samentreksel van een shirt en een jacket, ofwel dé ideale oplossing voor het tussenseizoen: de hemdjas. Bonus: je kan hem zo goed als met alles combineren.

Van links naar rechts:

Scotch & Soda, 149,95 euro, online te koop.

Baum und Pferdgarten, 189 euro, online te koop.

Weekday, 55 euro, online te koop.

Samsøe & Samsøe, 119,50 euro, online te koop.

Trenchcoat

Het nieuwe seizoen zit vol oude bekenden, want ook de trenchcoat wordt veel gezien op straat. Logisch, want hij is niet te warm, niet te koud én goed voor een kokette toets.

Van links naar rechts:

Uniqlo, 59,90 euro, online te koop.

Burberry, 299 euro, via le freddie te koop.

Esprit, 99,99 euro, online te koop.

C&A, 59,90 euro, online te koop.

(Fake) lederen jas

De lederen jas is ook zo'n klassieker die het goed blijft doen. Kies voor een oversized exemplaar of eentje met een riem voor een vernieuwend effect.

Van links naar rechts:

Zara, 399 euro, online te koop.

& Other Stories, 349 euro, online te koop.

Arket, 350 euro, online te koop.

Topshop, 64 euro, online te koop.

Gewatteerde jas

De gewatteerde jas - oftewel de quilted jacket - is volledig terug van weggeweest. Het doet je misschien denken aan je grootmoeder of Queen Elizabeth, maar menig influencer durft er tegenwoordig ook mee te paraderen.

Van links naar rechts:

Monki, 50 euro, online te koop.

Arket, 115 euro, online te koop.

Noa Noa, 161,95 euro, via Zalando te koop.

Ganni, 445 euro, online te koop.