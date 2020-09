16 x de mooiste jassen voor het tussenseizoen Nele Annemans

01 september 2020

07u52 0 Style We beleven momenteel een op-en-top Belgische zomer: af en toe een streepje zon, her en der een stevige plensbui en temperaturen die blijven schommelen rond de twintig graden. Het is te warm om je winterjas al aan te doen, maar te koud om zonder vest de deur uit te wandelen. Kortom, hét perfecte excuus om te investeren in een mooie tussenjas. Wij zochten met plezier de mooiste voor je uit.

Geruite blazers

De blazer blijft een klassieker voor het tussenseizoen. Dit najaar zie je hem vooral in de geruite variant.

Van links naar rechts:

Lichtgroene geruite blazer van Monki, 40 euro, online en in de winkels te koop.

Bruine geruite blazer van Mango, 59,99 euro, online en in de winkels te koop.

Lichtblauwe geruite blazer van Bershka, 17,99 euro, online te koop.

Grijze geruite blazer van ONLY, nu voor 28,79 euro i.p.v. 47,99 euro, online te koop.

Jassen in imitatieleer

Ook de (fake) leren jas blijft populair. En die zie je momenteel in alle vormen, maten en kleuren.

Van links naar rechts:

Zwarte jas met krokodessin van H&M, 59,99 euro, online en in de winkels te koop.

Jas in bordeaux van Monki, 70 euro, online en in de winkels te koop.

Bruine blazer in imitatieleer van Weekday, 90 euro, online en in de winkels te koop.

Witte jas van ONLY, 47,99 euro, online te koop.

Shackets of hemdjassen

De shacket of hemdjas was hét mode-item van de lente en is ook voor het najaar een blijvertje.

Van links naar rechts:

Zwarte hemdjas met franjes van Zara, 49,95 euro, online en in de winkels te koop.

Crèmekleurige hemdjas van Monki, 60 euro, online en in de winkels te koop.

Lichtblauwe hemdjas van & Other Stories, 129 euro, online en in de winkels te koop.

Bruine hemdjas van H&M, 79,99 euro, online te koop.

Parka’s

Last but not least: de parka. Ook hem gaan we dit najaar opnieuw veel zien in het straatbeeld. Logisch, want hij is de beste manier om je op een stijlvolle manier te beschermen tegen een fikse regenbui.

Van links naar rechts:

Donkerbruine parka van COS, 135 euro, online en in de winkels te koop.

Beige parka van Marc O’Polo, nu voor 137,95 euro i.p.v. 229,95 euro, online te koop.

Zilverkleurige parka van Oysho, 49,99 euro, online te koop.

Lichtroze parka van Schmuddelwedda, nu voor 118,97 euro i.p.v. 219,95 euro, online te koop.

Meer over COS

H&M

Lichtgroene

Mango

Monki

ONLY

Weekday

Zara