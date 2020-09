15 slimme tips van studenten interieurvormgeving om je kot in te richten

Style Sinds deze week weer op kot? Natuurlijk droom je van een Instagramwaardig interieur, misschien een tikkeltje bohemian of lekker minimalistisch. Maar de realiteit is vaak heel anders. Een klein kamertje, goedkoop linoleum, lelijk behang, oude meubels of al die horror tegelijk: soms is het een ware struggle om er iets moois van te maken. Daarom vragen we raad aan zij die het kunnen weten. Anne Pauwels (21), Silke Balemans (21) en Kim Sleddens (23), drie studenten interieurvormgeving aan Thomas More in Mechelen, delen hun beste tips om je kot ruimer, functioneler en esthetischer te maken.

Voor een ruimer kot

1. “Met wit of een andere lichte kleur laat je een klein kot groter lijken”, zegt Anne. “Wil je toch een kleurtje op de muur, ga dan voor één muur in een lichte kleur. Vermijd alleszins donkere kleuren, die geven de indruk dat je kot donker en kleiner is.” Houd de basis rustig, vult Kim aan. “Ga ook voor een lichte vloer, als je de keuze hebt, of een licht vloerkleed, en lichte gordijnen. Je kan daarnaast gerust donkere kleuren gebruiken in de decoratie of de meubels.”

2. Anne: “Kasten en opbergruimte die open zijn, geven een ruimer gevoel. Let wel op: als je een sloddervos bent, is dit geen goed idee.”

3. “Spiegels!”, tipt Silke. “Zet of hang er een tegen een nog kale muur. Liefst een spiegel zonder een al te breed kader. Ook leuk om de muur ertegenover aan te kleden met posters of kaders. Dat maakt de reflectie interessanter.” Een hoge spiegel is trouwens aangewezen, zegt Anne. Die doet je plafond ook hoger lijken.

(Lees verder onder de foto.)

4. Heb je een muur met meerdere ramen? “Ga dan voor één lang gordijn dat je voor alle ramen kan trekken. Zo lijkt de ruimte groter dan wanneer je voor elk raam een apart gordijn gebruikt”, tipt Anne.

5. Houd je meubels klein en fijn, zegt Kim. “Zet geen megagrote sofa en salontafel in je kamer. Ga voor meubels die fijner zijn van design en let er ook op dat je je kot niet te vol zet.” Een grote kledingkast is dan ook af te raden. “Ik zou eerder kiezen voor een kledingrek”, zegt Silke. “Een gewone kast is een groot blok, een kledingrek neemt daarentegen veel minder plaats in en het is ook nog eens makkelijk te verplaatsen.”

6. Maar: “als je een tapijt wil, dan is bigger wel better”, vult Kim aan. “Een vloerkleed dat groter is dan je sofa, doet de ruimte groter ogen.”

Voor een functioneler kot

1. “Zorg voor voldoende opbergruimte”, zegt Anne. “In een kot moet je veel spullen in een kleine ruimte kwijt, dus handige en eventueel multifunctionele manieren om al die spullen op te bergen, zijn een must.” Denk aan: een sofa die onder de kussens een verborgen opbergruimte heeft, een eettafel of bureau met schuiven onder het tafelblad of een bed met lades onder de matras.

2. “Een kot heeft verschillende functies: studeren, slapen, chillen, koken, eten en noem maar op. Bekijk welke bij jou van toepassing zijn en welke functies je eventueel met elkaar kan combineren”, tipt Kim. “Je bed kan overdag bijvoorbeeld als sofa dienen of je bureau als eettafel.” Functies die je gescheiden wil houden? “Daartussen zorg je best voor een duidelijke scheiding”, zegt Anne. “Dat zorgt voor meer rust." Je kan bijvoorbeeld een doorzichtig gordijn tussen je bed en bureauruimte hangen of een open kast als scheidingswand laten dienen.

(Lees verder onder de foto.)



3. Multifunctionele meubels zijn je redders. “Meubels die twee-in-een zijn, zijn superhandig”, weet Silke. “Met een zetel die ook een slaapzetel kan zijn, spaar je veel plaats uit en kan je overdag een gezellige ‘woonkamer’ creëren.” Denk ook aan: een kledingrek dat tegelijk als kapstok voor je jassen en tassen kan dienen of een kast die tegelijk een room divider is.

Voor een mooier kot

1. “Your home should tell the story of who you are and be a collection of what you love”, gelooft Kim. “Dus ga verzamelen! Shop hebbedingen bijeen die jouw persoonlijkheid weerspiegelen, boeken of items die je mooi vindt of inspireren. Maak mooie composities met die spulletjes, gebruik ze als decoratie. Maar overdrijf er ook niet mee.” Silke past die tactiek ook toe. “Vaasjes, kaarsen, planten, dekentjes, tapijten,... Die spullen geven je kot karakter en een thuisgevoel. En je hoeft zeker niet alles nieuw te kopen. Zoek bijvoorbeeld leuke tweedehandsspullen van andere studenten op Facebookgroepen.” Of check de kringloopwinkel.

(Lees verder onder de foto’s.)

2. “Zorg voor eenheid. Probeer voor meubels en decoratie in eenzelfde stijl te gaan op kot”, tipt Anne. “Maak misschien vooraf een moodboard, zodat je die stijl duidelijk voor ogen hebt. Als je te veel verschillende stijlen wil samenbrengen in een klein kot, creëer je al snel chaos.”

3. Leuk en snel gefikst: “Vul je bed en sofa met kussentjes in verschillende printjes. Dat geeft meteen een aangeklede indruk”, zegt Silke.

4. “Verlichting is een goede sfeermaker”, weet Anne. “Ga liefst voor verschillende lampen op verschillende plaatsen, in plaats van één grote hanglamp. Zo kan je de sfeer beter regelen. Om de kostprijs te drukken, kan je ledlampen gebruiken.”

5. Kale muren en je mag geen gaten boren van je huisbaas? “No worries, daar zijn oplossingen voor”, weet Kim. “Je kan bijvoorbeeld leuke quotes, foto's of Pinterestplaatjes op dik papier afdrukken en met wat washitape op een muur of kast bevestigen. Of gebruik klevende spijkers van Tesa om toch lijstjes op te kunnen hangen. Tip: voor een persoonlijke touch kan je bij de printshop zelf posters printen voor een paar euro. Op de beeldbank unsplash.com vind je mooie afbeeldingen van goede kwaliteit.”

