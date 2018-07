15 kledingitems die elke stijlvolle man in zijn garderobe moet hebben

Timon Van Mechelen

31 juli 2018

08u57 0 Style Over smaak valt te twisten, maar er zijn wel degelijk kledingitems die iedere man goed staan en ideaal zijn als je zelf niet echt bezig bent met mode. Denk bijvoorbeeld aan een donkerblauw truitje of cleane witte sneakers. 15 van die zogenaamde ‘wardrobe essentials’ op een rij.

1. Het jeansjasje

Een klassiek aanpassend jeansjasje combineert met alles en kun je zowel in de zomer, lente als herfst dragen. Investeer in een exemplaar van een denimmerk zoals Levi's, daarmee zit je altijd goed en dan hoef je tenminste niet elk jaar een nieuw te kopen. Wie dat te duur vindt, kan zijn heil ook vinden in tweedehandswinkels die uitpuilen van de jeansjasjes voor geen geld.

Levi's, € 109,95, online en in de winkels te koop.

2. De lederen portefeuille

Tenzij je twaalf jaar bent, is er geen enkel excuus om nog rond te lopen met een felgele portemonnee met velcro. Of met een veel te klein geval dat elk moment lijkt te gaan ontploffen. Koop een (echt!) lederen exemplaar in zwart of bruin waar al je kaarten en kleingeld inpassen. Voor 's avonds is een kaarthouder dan weer handig. Wederom in leer.

Comme des Garçons, € 122,50, via Dover Street Market.

Samsøe & Samsøe, € 52,00, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

3. Een wit T-shirt van dik katoen

Een simpel wit T-shirt combineert goed met alles en is dan ook dé ultieme basic. Kies voor een model met ronde hals in dik katoen. Vanaf 150 gsm (grams per square meter) katoen en meer zit je goed. De dikke stof valt mooier, tekent buikjes minder af en houdt zweet beter tegen. Bij Arket en Uniqlo vind je betaalbare exemplaren.

Arket, € 25,00, online en in de winkel in Brussel te koop.

4. Een slim fit jeansbroek

Geen zorgen, we gaan je niet proberen overtuigen om in een skinny jeans rond te lopen. Een slim fit jeans zit qua model tussen een rechte en smalle broek in, maar oogt toch nét een tikje verfijnder dan de klassieke bootcut jeans. Rol de pijpen onderaan 2 keer op als je durft.

A.P.C., € 170,00, online en in de winkels te koop.

5. De beige chino

Dat Jani grote fan is van dit kledingstuk weet ondertussen heel Vlaanderen, maar we kunnen hem geen ongelijk geven. Een chino is extreem veelzijdig omdat je hem het hele jaar door kunt dragen en dat zowel naar het werk als in je vrije tijd.

COS, € 69,00, online en in de winkels te koop.

6. Een blauw hemd

Of je nu in een formele omgeving werkt of niet, een simpel blauw hemd is altijd een goed idee. Kies voor eentje van katoen, zodat je er minder snel okselvijvers in krijgt. Staat trouwens mooi met opgerolde mouwen en twee knoopjes open op een chino.

Filippa K, € 105,00, online en in de winkels te koop.

7. Witte sneakers

We hebben ondertussen wel genoeg van de Stan Smiths en Superstars van Adidas, maar de trend van witte sneakers gaat voorlopig nergens heen. Belangrijk is wel dat je ze proper houdt. Hoe je dat doet, kun je hier lezen.

Veja, € 125,00, o.a. online te koop.

8. Een donkerblauwe trui

Een simpel donkerblauw truitje is nog zo'n klassieker waar je nooit iets verkeerds mee kunt doen. In de zomer kun je kiezen voor een katoenmix, in de winter zijn truitjes van merinowol of kasjmier dan weer lekker warm. Bij Uniqlo vind je verschillende betaalbare opties.

Uniqlo, € 34,90, online en in de winkels te koop.

9. De Mac

Niet te verwarren met een Big Mac. De Mac is een rechte trenchcoat die vroeger erg geliefd was door opaatjes, maar eigenlijk een jas is die iedereen in zijn kast moet hebben hangen. Zowel zwart, beige, donkerblauw en -groen doen het goed.

Sandro, € 197,50, via de Bijenkorf.

10. Een volwassen zonnebril

Hilarisch van die knalgele of rode zonnebrillen die je gratis bij een bak bier of pak Lipton Ice Tea hebt gekregen, maar stijlvol en volwassen zijn ze niet bepaald. Koop één iets of wat deftig exemplaar - en nee, dat hoeft daarom geen fortuinen te kosten - en je zit goed voor de rest van de zomer. Merken als Komono en Ace & Tate verkopen kwalitatieve en mooie zonnebrillen voor niet al te veel geld.

Komono, € 49,95, online en in de winkels te koop.

11. Klassieke zwarte kostuumschoenen

Zelfs al draag je ze maar één keer per jaar naar een trouwfeest, zwarte kostuumschoenen kunnen alsnog niet ontbreken in je garderobe. In het duurdere segment zijn Church's en Prada merken om naar uit te kijken. Wie het liever goedkoper houdt, is bij kledingketen COS en Zara aan het goede adres.

Church's, € 450,00, via Mr. Porter.

12. De polo

Veel mannen gruwen van polo's van merken als Ralph Lauren of Fred Perry, maar wist je dat er ook gebreide varianten bestaan? Die doen erg jaren zestig aan, zijn een stuk minder afgelikt, maar zijn wél een leuk alternatief voor als je die witte T-shirt even beu bent maar ook geen hemd aan wil.

River Island, € 28,95, via Zalando.

13. Onderbroeken zonder print

Op een bepaald punt in je leven wordt het helaas tijd om afscheid te nemen van die geruite losse boxers en te kiezen voor neutrale exemplaren zonder print. Extra tip: van zodra er gaten in je onderbroeken zitten of de rekker loskomt, verdienen ze een plekje in de vuilbak.

Calvin Klein, € 40,00, online en in de winkels te koop.

14. Een laptoptas

Nee, niet die zak van polyester die je bij je laptop op het werk hebt gekregen. Er bestaan wel degelijk mooie laptoptassen waar je meteen ook je andere prullaria in kwijt kan. Liefst in leder, al bestaan er ook toffe zakken in katoen.

H&M, € 99,00, online en in de winkels te koop.

15. Een lederen jasje

Of je nu voor eentje gaat van suède of glad leder, bruin of zwart, biker of recht, elke man heeft een mooi leren jasje nodig in zijn leven. Voor als je even niet weet wat aan te trekken en er toch cool wil uitzien. Koop nooit, maar dan ook nooit, een exemplaar van nepleder. Niets ziet er zo goedkoop uit.

Schott NYC, € 292,95, via Zalando.