15 dingen die je nog niet wist over Naomi Campbell Timon Van Mechelen

27 juni 2019

10u01 0 Style De British Fashion Council zal topmodel Naomi Campbell dit jaar een prijs geven van ‘mode-icoon van het jaar’, voor haar “uitzonderlijke bijdrage aan de industrie”. Niet alleen is ze zelf al meer dan 30 jaar aan de slag als model, ze is ook een van de grootste voortrekkers om de modewereld meer divers te maken.

De ‘Fashion Icon Award’ is een van de meest begeerde prijzen in de modewereld, die elk jaar aan iemand wordt gegeven die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de sector. Dit jaar zal de award uitgedeeld worden op 2 december in de Royal Albert Hall in Londen.

Caroline Rush, bestuursvoorzitter van de British Fashion Council in een persmededeling: “We kunnen niemand bedenken die deze prijs meer verdient dan het iconische topmodel Naomi Campbell. Ze staat voor het versterken van de rol van vrouwen, activisme, glamour en ze gebruikt haar stem om een impact te maken. We kijken er dan ook naar uit om dit met haar te vieren in december.”

15 dingen die je nog niet wist over het topmodel

1. Naomi Campbell werd gescout op haar vijftiende toen ze aan het winkelen was. Tegen de tijd dat ze 16 jaar oud was, stond ze al op de cover van de Britse editie van tijdschrift ELLE.

2. Ze schreef geschiedenis in 1988 door de eerste zwarte vrouw te zijn op de cover van de Franse Vogue. Het was haar vriend en mentor, ontwerper Yves Saint Laurent, die had gedreigd om niet langer te adverteren in het magazine als ze bleven weigeren om zwarte modellen te gebruiken voor hun covershoots.

3. Begin jaren 90 werd ze deel van de ‘Big Six’, een groep van supermodellen waartoe ook Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington en later ook Kate Moss behoorden. Nog steeds worden de vrouwen gezien als de enige échte supermodellen.

4. In 1993 maakte ze naam toen ze op de catwalk viel met een paar platformschoenen van Vivienne Westwood aan haar voeten. De foto’s gingen de wereld rond, vooral omdat Campbell de situatie weglachte en na het incident met een grote glimlach verder liep. De schoenen in kwestie werden later ook tentoongesteld in het Victoria en Albert Museum in Londen en in 2015/2016 in het MoMu in Antwerpen.

5. In datzelfde jaar begon ze ook samen te werken met de toenmalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. Hij beschouwde haar als zijn ‘ere-kleindochter’ en samen richtten ze een fonds op ten behoeve van arme en zieke kinderen. Na zijn overlijden zei Campbell het volgende over haar ‘mentor, grootvader en Tata’. “Hij heeft mijn blik op de wereld veranderd,” aldus het model.

6. Nog in de jaren 90 was ze een tijdje aan het daten met acteur Robert De Niro. Later volgden ook nog onder andere 50 Cent, Sean Penn, Mike Tyson, Johnny Depp en Usher.

7. In 2005 richtte ze Fashion For Relief op met als doel het inzamelen van geld en het bewustzijn creëren voor wereldwijde oorzaken door nauw samen te werken met andere goede doelen. De eerste modeshow die ze organiseerde daarvoor was er één voor de slachtoffers van orkaan Katrina in 2005, daarna volgden nog shows voor onder andere de slachtoffers van de terroristische aanval in India in 2009, de aardbeving in Haïti in 2010 en de aardbeving in Japan in 2011. Daarnaast is ze nog betrokken bij heel wat andere goede doelen.

8. Al kende haar carrière ook een aantal minder positieve momenten. Tussen 1998 en 2008 werd Campbell maar liefst 11 keer beschuldig van agressie ten opzichte van haar werknemers en zelfs enkele politieagenten. Zo werd ze bijvoorbeeld veroordeeld voor het smijten van een gsm richting haar huishoudster. In totaal werd ze 4 keer daadwerkelijk veroordeeld.

9. In 2010 kwam ze in opspraak, omdat de Liberiaanse dictator Charles Taylor haar een bloeddiamant gaf. Zij had die daarna doorgegeven aan Jeremy Ratcliffe, oud-hoofd van het Nelson Mandela Kinderfonds. Het bezit van ruwe diamanten is in Zuid-Afrika verboden omdat zulke diamanten in veel gevallen uit conflictgebieden als Congo of Sierra Leone komen. In een veel besproken proces waarin onder andere Campbell en Ratcliffe moesten voorkomen, werden ze beiden vrijgesproken.

10. Haar biologische vader verliet haar moeder Valerie Morris toen ze ontdekte dat ze zwanger was, waardoor Campbell haar vader nooit ontmoet heeft. Er zijn de afgelopen jaren wel een aantal mannen de revue gepasseerd die beweerden haar vader te zijn, maar zijn identiteit blijft tot op heden onbekend. Omdat haar moeder een professionele moderne danser was, werd ze voornamelijk opgevoed door haar grootmoeder.

11. In 1994 bracht ze het boek ‘Swan’ uit over een supermodel dat moet omgaan met chantage. Het kreeg bijzonder slechte recensies. In hetzelfde jaar bracht ze ook een muziekalbum ‘Baby Woman’ uit, wederom met slechte recensies en verkoopcijfers. Of toch alleszins in Europa en de Verenigde Staten. In Japan ging het album maar liefst 1 miljoen keer over de toonbank.

12. Samen met andere supermodellen Elle Macpherson, Claudia Schiffer, Christy Turlington opende ze de ‘Fashion Café’ in New York City. Al van in het begin waren er geruchten over fraude, niet veel later ging de zaak failliet.

13. Haar televisiecarrière verliep gelukkig iets beter. Zo ontwikkelde ze haar eigen realityserie, The Face, waarbij een groep modellen in spé het tegen elkaar opnemen. De show verscheen voor het eerst op tv in 2013, om later ook een eigen Australische versie te krijgen. Ze peelde ook kleine rolletjes in Miami Rhapsody, Girl 6 van de bekende regisseur Spike Lee en Empire.

14. In verschillende interviews liet ze vallen dat ze een grote fan in van de Olympische Spelen. Haar droom kwam in 2012 dan ook uit toen ze samen met 7 andere modellen, de Britse modewereld mocht vertegenwoordigen op de Spelen in Londen.

15. Het ondertussen 49-jarige model is nooit vies geweest van een streepje naakt. Zo poseerde ze in het verleden bijvoorbeeld voor Playboy, maar ging ze ook talloze keren uit de kleren voor fotoshoots. Onlangs nog voor de Britse Vogue en cosmeticamerk Nars.