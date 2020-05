13 mooie mondmaskers van Belgische makelij Liesbeth De Corte

12 mei 2020

17u04 0 Style Nu mondmaskers het nieuwe normaal zijn, kunnen we er maar beter het beste van maken. Hoe? Door lokaal te kopen, natuurlijk, en te kiezen voor een modieus exemplaar.

Nu bepaalde activiteiten stilaan heropstarten in België, wordt het dragen van een mondmasker aangeraden en in bepaalde omstandigheden zelfs verplicht. Allemaal goed en wel, maar wat als je geen naaimachine in huis hebt? Of opgescheept zit met twee linkerhanden?

Geen zorgen, want verschillende Belgische ondernemers en modemerken zijn in gang geschoten en hebben recent een collectie mondmaskers gelanceerd. Zo bescherm je jezelf en anderen, zie je er stijlvol uit én steun je de lokale economie: win-win-win.

1/ Mondmasker met luipaarden van Tadaaz, 13 euro, online te koop.

2/ Roze masker van leder en katoen van MASKED, 25 euro, online te koop.

3/ Minimalistisch mondmasker van La vie est belge, 15 euro, online te koop.

4/ Zomers mondmasker van Sienna Goodies, 5 euro, online te koop.

1/ Glittermasker van Barbara Degeyter, 30 euro, online te koop.

2/ Mondmaskers met vrolijke print van JBC, 2,50 euro, online te koop. De opbrengst (1 euro per masker) gaat volledig naar vzw ‘t Kietelt, dat zich inzet voor kinderen in België die opgroeien in armoede.

3/ Ecologisch en fair geproduceerd mondmasker van ARMEDANGELS, 10 euro, online te koop. Per verkocht masker gaat er 2 euro naar Artsen zonder Grenzen. Zo ondersteun je in één klap ook de helden in de frontlinie.

4/ Mondmasker met geborduurde lippen van The Mobile Make-up Bar, 24 euro, online te koop.

1/ Rusty leopard mondmasker van Maurice Knitwear, 12 euro, online te koop.

2/ Mondmasker van Afrikaanse waxstof van WAXK, 6 euro, online te koop. De maskers zijn gemaakt door weduwen van rangers uit het Congolese natuurpark Virunga en worden in België verkocht. De opbrengst gaat ook naar deze vrouwen.

3/ Uniek mondkapje met geborduurde bloemen van Masked by ew, 35 euro, online te koop. Je kiest zelf de stof en (eventueel) een borduursel. Esther Weis maakt ze vervolgens.

4/ Pakketje van vijf mondmaskers van Recto Verso, 79,50 euro, online te koop.

5/ Linnen mondmasker van Eva Janssens, 35 euro, online te koop.

