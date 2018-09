12 x jurken om de herfst zwierig door te komen Liesbeth De Corte

27 september 2018

13u06 0 Style Kans is groot dat veel vrouwen dezer dagen voor hun kleerkast staan met een groot dilemma: wat moeten ze in hemelsnaam aantrekken? De zon schijnt, maar het weer is best wisselvallig. Wij zochten alvast enkele kleedjes om het tussenseizoen te overbruggen. Graag gedaan!

Het nieuwe seizoen kondigt niet alleen het einde van het blotebenenweer aan, maar ook het begin van een heleboel nieuwe jurkjes. Voor wie een paar kleedjes wil inslaan voor de herfst sommen we alvast enkele trends én items op.

Lange jurken met print

Is het voor jou té koud om met blote benen buiten te verschijnen, maar weiger je resoluut om de kousenbroeken boven te halen? Dan is er een voor de hand liggende oplossing: de maxi-jurk. Eventueel met bloemen, ruitjes of andere prints. Combineer met een paar sneakers en een oversized jeansvest voor een stoer resultaat.

1. & Other Stories, € 89

2. H&M, € 59,99

3. Moss Copenhagen, € 79,95

Dierenprints

Dierenprints zijn niets nieuws onder de zon, maar het lijkt wel alsof ze dit jaar extra populair zijn. Van zebra tot luipaard en slang, dit najaar halen we allemaal het beest in onszelf naar boven.

1. Topshop, € 69,95

2. Monki, € 30

3. Bellerose, € 189

Blazerjurk

Vorig jaar liepen modebewuste dames en masse rond met een oversized blazer. Deze herfst lijkt dat kledingstuk nog gegroeid te zijn, tot een jurk weliswaar.

1. Missguided, € 60

2. Nordstrom, € 718,18

3. Sissy Boy, € 109,99

Geplooide jurk

Gespot op de catwalk bij Lanvin, Valentino en Jacquemus: geplooide jurken. Hierbij geldt maar één regel. Hoe meer plooien, hoe beter.

1. Mango, € 59,99

2. Zara, € 17,95

3. Weekday, € 60