12-jarige zoon van Essentiel-oprichters ontwerpt eigen collectie Timon Van Mechelen

17 mei 2018

12u32 0 Style Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, moet Azar Eghtessadi gedacht hebben. De 12-jarige zoon van Essentiel-oprichters Inge Onsea en Esfan Eghtessadi, heeft namelijk zijn eerste T-shirtcollectie ontworpen. Daarmee stapt hij in voetsporen van zijn ouders, die bijna 20 jaar geleden hun kledingmerk begonnen met een T-shirtcollectie.

De liefde voor mode werd Azar met de paplepel meegegeven, maar de collectie komt naar eigen zeggen wel voort uit zijn eigen idee en passie. Hij volgde eerder ook al een workshop modeontwerp in het Modemuseum in Antwerpen, waar hij met een stikmachine leerde werken.

Bescheiden begin

De eerste collectie van Azar-T is bescheiden: één sweatshirt en één T-shirt in vier verschillende kleuren, in limited edition. Een bewuste keuze, aldus mama Inge: "We leren hem om er serieus mee om te gaan en te beseffen dat hij dankzij onze achtergrond een een enorme voorsprong heeft."

Voor Azar is de huidige collectie meer dan een experiment. Als het aan hem ligt, is dit pas een bescheiden begin van een potentiële carrière in de mode.

De collectie is online te koop, prijzen variëren tussen 35 en 65 euro.