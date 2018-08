12 geniale make-uphacks van beautyspecialisten die elke vrouw zou móeten kennen Nele Annemans

16 augustus 2018

12u58

Bron: The Huffington Post 0 Style Dol op experimenten met make-up, maar de echte skills om er flawless uit te zien nog niet onder de knie? De beautylovers van Reddit schieten je te hulp met hun meest geniale make-uptrucjes!

1. Bewaar je eyeliner ondersteboven

"Leg je eyeliners altijd ondersteboven zodat de vloeistof in de top van je pen zit en niet op de bodem. Dat maakt het aanbrengen veel makkelijker en zorgt voor een beter en langer resultaat."

2. Verwarm je wimperkruller

"Verwarm je wimperkruller enkele seconden met je haardroger. Een warme wimperkruller doet zijn werk veel beter dan een koude."

3. Gebruik niet alleen een concealer om je donkere kringen weg te werken

"Heb je een redelijk bleke huid met donkere kringen onder je ogen? Dan heb je vast al gemerkt dat een lichte concealer je blauw-paarse kringen alleen in een iets lichtere tint verandert waardoor je kringen nog altijd zichtbaar zijn. Ik gebruik daarom eerst een oogschaduwprimer in een oranjeachtige, iets donkere tint dan mijn huidskleur. De oranje kleur zorgt ervoor dat de blauwe kleur verdwijnt en je concealer maakt het werk af."

4. Gebruik een rietje om de laatste druppels uit je foundation te halen

"Maak je eigen spateltje of kleine lepel uit een rietje om het laatste restje uit je foundation, lipgloss of ander beautyproduct te halen. Dat doe je door aan het einde van het rietje de vorm van een lepel knippen. Makkelijker kan haast niet!"

5. Probeer je setting spray te mengen met je foundation

"Een setting spray aanbrengen nadat je je make-up aangebracht hebt, zorgt ervoor dat je make-up langer blijft zitten. Maar wat nog beter werkt? Hem méngen met je foundation. Je zal zien dat zo nog meer olie opgenomen wordt en dat het effect nog langer meegaat dan dat je hem apart vernevelt op je gezicht."

6. Gebruik wat make-upremover om het leven van je mascara te verlengen

"Is je mascara bijna op? Dop je mascaraborstel dan even in een druppeltje make-upremover en draai hem terug in het mascarabuisje. De remover werkt als een soort verfverdunner waardoor je nog net iets langer kan genieten van je favoriete make-uptool."

7. Creëer de perfecte cat eye met een hechtpleister

"De perfecte cat eye tekenen, het is maar weinigen gegund. Wat bij mij altijd werkt om de wing zo mooi mogelijk te maken? Een stukje hechtpleister aanbrengen die in een lijn loopt van het uiteinde van je wenkbrauw tot je onderste wimpers. Ook plakband werkt prima, maar is iets minder zacht voor je huid. Zorg er ook voor dat je je eyeliner aanbrengt vóór je foundation zodat niet al je werk op het stukje plakband belandt."

8. Gebruik een snijplank om je make-upborstels schoon te maken

"Ik gebruik de ruwe kant van mijn plastic snijplank om mijn borstels tegen te wrijven als ik ze schoonmaak. Die is net ruw genoeg om al het vuil er uit te krijgen, maar zacht genoeg om de borstels niet te beschadigen."

9. Gebruik een lippenbalsem met SPF als lipstickprimer

"Een lippenbalsem die je beschermt tegen de zon laat vaak een vreselijk wit laagje achter op je lippen, maar werkt wel ideaal als primer voor je lippenstift. Het witte laagje zorgt er namelijk voor dat je lipstick beter hecht waardoor hij ook langer blijft zitten."

10. Maak je eigen nude lipstick met je foundation

"De zoektocht naar de perfecte nude lipstick kan knap lastig zijn. Daarom meng ik altijd een beetje van mijn foundation met wat lipgloss. Perfect om je lippen er net dat tikkeltje beter te doen uitzien en de kleur past hoe dan ook bij je gezicht."

11. Creëer je eigen nagellakkleur met je oogschaduw

"Fan van experimenteren? Probeer dan eens wat poeder van je favoriete oogschaduw te mengen met een transparante nagellak. Voor de durvers: meng hem met verschillende kleuren poeders!"

12. Hergebruik je oude mascaraborstel

"Is je mascara bijna ten einde? Gooi hem dan nog niet meteen in de vuilnisbak. Als je het borsteltje schoonmaakt kan je hem immers perfect gebruiken om de klontertjes weg te halen nadat je je mascara aangebracht hebt. Bonus? Doordat er nog een beetje product aan het borsteltje hangt, kan je hem ook als wenkbrauwborstel gebruiken om je lichte wenkbrauwen iets te verdonkeren én mooi in vorm te leggen. Win-win!"