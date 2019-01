11 vrouwen verklappen waar zij dé perfecte jeansbroek vonden Timon Van Mechelen

16 januari 2019

12u01 0 Style Winkel in, winkel uit. 20 modellen passen en elke keer het gevoel krijgen dat je tandpasta opnieuw in de tube probeert te knijpen. Veel vrouwen zullen bevestigen dat de zoektocht naar de perfecte jeansbroek een ware hel is. Daarom vroegen wij 11 dames van alle leeftijden en maten waar zij hun perfecte jeans vonden en waarom ze net voor dat model kozen.

1. Kelly High Rise Pant van Sparkz

€ 31,95, via Zalando.

“Mijn perfecte jeansbroek is van het merk Sparkz, dat ik ontdekte in Monodrobe. Dat is een winkeltje in Gent waar je enkel kwaliteitsvolle en androgyne basics kon kopen. En allemaal in het zwart, wit of grijs. Ik vind het een heerlijk model omdat de stof net elastisch genoeg is zodat je nooit het gevoel hebt dat je je erin moet wurmen, maar het ook niet snel begint uit te lebberen. Extra voordeel is dat de broeken heel vriendelijk zijn voor je portemonnee, dus je kan in één keer enkele exemplaren kopen. De winkel is nu jammer genoeg dicht, maar de broek is wel nog online verkrijgbaar.” – Liesbeth.

2. Mid blue denim Amelie super skinny jeans van River Island

€ 50, online en in de winkels te koop.

“In eerste instantie zou ik nooit bij River Island zijn gaan zoeken voor een jeansbroek, maar toch draag ik hun broeken nu al een aantal jaar op rij. Ze maken - heb ik het gevoel - specifiek broeken voor vrouwen met curves, want mijn ‘booty’ komt in hun modellen altijd veel mooier uit dan in broeken van andere labels. Ook hebben ze veel verschillende maten, waardoor je makkelijk een model vindt dat jou past. Of dat nu een wijder of smaller model is. Bovendien gaan de broeken minstens even lang mee als die van duurdere merken, qua prijs-kwaliteitsverhouding zit het dus zeker ook goed.” - Maureen.

3. High Standard van A.P.C.

€ 170, online en in de winkels te koop.

“Hoewel ik met mijn platte kont en lange benen een makkelijk figuur heb om een jeansbroek voor te vinden, investeer ik graag in de broeken van A.P.C., een Frans merk dat stevige selvedge denim gebruikt uit Japan, maar daar wel modieuze smalle modellen mee maakt. De broeken wassen redelijk snel af, maar dat vind ik net leuk. Ze worden dan ook mooier en mooier met de jaren. Sommige paren heb ik al meer dan 10 jaar en ik draag ze nog altijd even graag. Ze lebberen niet uit en behouden hun model, als je ze niet te vaak wast toch.” - Lotte.

4. Scarlett Skinny Jeans van Lee

€ 89,95, online en in de winkels te koop.

“De Scarlett Skinny Jeans van Lee is de enige skinny broek waar ik ooit tevreden van ben geweest en gebleven. Het blijft in model, scheurt niet tussen de benen, begint niet te flodderen en dat blijft ook lange tijd zo. Er zit ook net genoeg stretch in zodat de broek aangenaam zit, maar het is niet zo dun als een legging. Ook qua prijs vind ik deze persoonlijk goed doenbaar.” - Margo.

5. Row Sky Blue Jeans van Weekday

€ 50, online en in de winkels te koop.

“Na een lange zoektocht ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de jeansbroeken van Weekday. Ik heb een smalle taille waardoor ik een kleine maat nodig heb. Alleen krijg ik broeken van andere merken meestal niet over mijn billen heen als de maat in de taille goed is. Als ik dan voor een maat groter kies, zit de broek weer te los aan mijn taille en dat is bij de jeansbroeken van Weekday niet het geval. Ze blijven ook in een kleine maat nog los aan de benen vallen, wat ik persoonlijk verkies qua model.” - Roza.

6. Solitaire van Dr. Denim

€ 50, online te koop.

“Mijn skinny jeansbroeken moeten echt ultra skinny zijn, ik wil zo weinig mogelijk plooien of te veel aan stof rond mijn knieën. De Solitaire broek van Dr. Denim is net smal genoeg, de stof rekt goed mee en de broek zit ook heel hoog in de taille. Ideaal! Helaas moet ik wel elk jaar een nieuw paar kopen, dus geweldig is de kwaliteit niet. Maar voor die prijs neem ik dat erbij. Ik zit ondertussen aan mijn derde paar.” - Margot.

7. Vintage 501 Jeans van Levi’s

€ 30, bij Episode.

“Mijn favoriete jeansbroek is de klassieke 501 jeans van Levi’s, maar dan een tweedehands paar. Die vind ik bij Episode (een tweedehandsketen, nvdr.) in Antwerpen. Telkens als ik daar ben neem ik zo’n 7 broeken mee in de paskamer, want elke broek zit helemaal anders. De fitting van zo’n vintage 501 is perfect: aanspannend aan de taille en heup, niet te skinny of te wijd en vooral recht naar beneden. Soms kies ik expres een iets te lang model uit, zodat ik de onderkant kan omplooien of er een stukje kan afknippen.” - Julie.

8. Elly Jeans van Lee

€ 89,95, online en in de winkels te koop.

“Ik koop deze broek al jaren, omdat ik gewoon wéét dat dit model altijd goed zit. Namelijk niet te spannend, maar ook niet te wijd. Past mooi aan de kont, zonder te spannen aan de billen. Verder zit er ook geen stretch in, wat hoort bij een goede jeansbroek vind ik. Bovendien heb ik er een maat 29 in, terwijl ik bij andere merken een 30 moet nemen. Mooi meegenomen (lacht).” - Esmé.

9. Mocki black deluxe jeans van Monki

€ 30, online en in de winkels te koop.

“Wie mij een beetje kent, wéét dat ik zelden de deur uitga zonder een zwarte skinny jeans. Toch was de queeste naar het perfecte paar een pak minder evident: te brede pijpen, onflatterende bobbels aan mijn buik, te kort, te lang, perfect aan de billen maar een broeksknoop die niet dicht raakte ... Tot ik een ‘Eureka’-moment beleefde in Monki. Deze ‘mocki’-jeans paste peur-fect voor mijn lange, doch voluptueuze billen en verstopt mijn buikje ook beter dan eender welke broek die ik ook kocht. Bovendien gaat hij enorm lang mee - ze zijn haast niet kapot te krijgen - en van scheuren aan je dijen is ook geen sprake. Kortom: zonder twijfel mijn partner in fashion crime!” - Nele.

10. Lift, Slim And Shape Skinny Jeans van Next

€ 33, online te koop.

“Ik werd door moeder natuur gezegend met een paar lange benen (for the record: ik meet 1m82). De koekenkast zorgde dan weer voor mijn stevige billen. Een jeans vinden die zowel lang als breed genoeg is, is absoluut geen makkelijke klus, weet ik uit ervaring. Bij Next vond ik mijn ideale partner in crime: voor een spotprijsje shop je er jeans die heerlijk zit, je lichaam vorm en ondersteuning geeft en in tal van verschillende lengte- en breedtematen beschikbaar is.” - Valérie.

11. De Guri in Moon Blue van Fox Factor

€ 79,95, online te koop.

“Mijn naam is Birte en ik ben niet alleen klein (en ik bedoel écht klein, als in 1m58), maar ook gezegend met kledingmaat 44. Het was voor mij vroeger niet evident om een mooi passende jeans te vinden, maar sinds de Oost-Vlaamse Kim Seghers enkele jaren geleden het merk Fox Factor lanceerde, ben ik gered. Fox Factor maakt denim broeken voor vrouwen vanaf maat 42. Mijn favoriet? Deze ‘GURI’ in de kleur Moon Blue, met een hoge taille. Zit heerlijk, laat je achterste er prachtig uitzien, zakt niet af én - het belangrijkste - verslijt niet snel aan de binnenkant van je bovenbenen. Wat wil een vrouw nog meer?!” - Birte.