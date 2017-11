10 x de beste feestjurk voor elk figuur onder de 100 euro Timon Van Mechelen

14u28 1 Bruno Press Style De feestdagen naderen met rasse schreden, wat ook wil zeggen dat de zoektocht naar de perfecte feestjurk weer kan beginnen. Natuurlijk wil je er op kerst en nieuw op je best uitzien, dus is het belangrijk om een jurk te kopen die jouw figuur goed laat uitkomen. Wij helpen je op weg.

Billen en borsten

Heb je grote(re) borsten en billen – lucky you – dan past een wikkeljurk het best bij jouw figuur. Het accentueert je vrouwelijke vormen, verslankt de taille en als je voor een kuitlang exemplaar kiest en er hakken onder draagt, lijk je ook nog eens langer.

1. H&M, € 49,99, online en in de winkels te koop.

2. Bershka, € 45,99, online en in de winkels te koop.

Geen vormen

Dames met kleine borsten en amper poep, kiezen best voor een niet al te strakke jurk zonder bandjes. Deze pasvorm vergroot namelijk borsten en verhult je kont, waardoor je de illusie wekt van een omvangrijk achterwerk. Heb je geen enkel probleem met je gebrek aan vrouwelijke vormen, dan kun je eigenlijk dragen wat je wil. Kleren worden ontworpen voor modellen zonder borsten en kont, je komt dus met alles weg.

1. C&A, € 29, online en in de winkels te koop.

2. Topshop, € 98, online te koop.

Klein

Als je niet aan de grote kant bent, staat een nauw aansluitende halflange jurk, een wikkeljurk of een hemdjurk jou het best. Uiteraard altijd met hakken onder, hoe hoger hoe beter. De feestdagen zijn een periode om eens alle glitters boven te halen, maar overdrijf er niet mee. Je wil de focus namelijk niet té hard leggen op je bovenlichaam.

1. Mango, € 49,99, online en in de winkels te koop.

2. Primark, € 11, in de winkels te koop.

Smal bovenlichaam, brede heupen

Heel wat vrouwen hebben een zogenaamd peerfiguur, waarbij het bovenlichaam smaller is dan het onderlichaam. Ga voor een wijdvallende jurk met lange mouwen en dan liefst nog in een felle kleur of drukke print. Door er hakken onder te dragen lijken je benen langer, maar ook een sneaker staat tof onder zo’n jurk.

1. Yas, € 48,95, via Zalando.

2. Weekday, € 40, online en in de winkels te koop.

Bol en rond

Wie een appelfiguur heeft, kiest best voor een jurk die vanaf de taille ruimer wordt. Een zogenaamde A-lijn. Je verhult er je buik mee, maar accentueert toch het smalste deel van je bovenlichaam. Vermijd te drukke prints en kleuren, hou het simpel en donker.

1. JBC, € 39, in de winkels te koop.

2. Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.