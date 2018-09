10 jaar na de start van haar label: hoe Victoria Beckham erin geslaagd is om de modewereld te veroveren Timon Van Mechelen

04 september 2018

16u18

Bron: Fashionista, The Guardian, Vogue 0 Style Toen Victoria Beckham haar gelijknamige modebedrijf lanceerde in 2008, kende de wereld haar vooral als een slecht geklede ex-Spice Girl en vrouw van een voetbalster. Exact tien jaar later wordt ze in de modewereld gerespecteerd en draait haar bedrijf een miljoenenomzet. Hoe is ze daarin geslaagd?

Voorbeelden genoeg van celebs die een eigen modelijn starten. Denk bijvoorbeeld aan Deréon van Beyoncé en L.A.M.B. van Gwen Stefani. Modelabels die ondertussen grotendeels opgedoekt zijn of in ieder geval weinig relevant zijn en vooral niet gerespecteerd worden in de modewereld. Er zijn een paar uitzonderingen op de regel, en Victoria Beckham is daarvan een van de bekendste.

Toen ze in 2008 haar eerste collectie voorstelde tijdens New York Fashion Week in een suite van het Waldorf Hotel, was de aanwezige pers op zijn zachts gezegd sceptisch. Niet verwonderlijk, tot een paar maanden daarvoor stond Beckham qua persoonlijke stijl vooral bekend om haar gebrek aan kleding en gebruik van fake tan. Een modeopleiding had ze ook al niet, veel werd er dus niet van haar verwacht.

“Ik was me er absoluut van bewust dat mensen vooroordelen hadden”, zei Beckham daar vorig jaar over op een modeconferentie van Vogue. “Ik wist niet veel over de mode-industrie … Ik was waarschijnlijk nogal naïef toen en niet zo bang als ik zou zijn als ik nu hetzelfde zou doen met de kennis die ik toen had.”

Positieve recensies

Maar ze zette door en presenteerde een bescheiden eerste collectie van tien jurken. En die werd stukken beter onthaald dan gedacht. “De vrouw die hiervoor bekend stond als Posh Spice heeft een collectie jurken gelanceerd en geloof het of niet, het is één van de meest opwindende dingen aan de hand in New York deze week”, zei Vogue. Times schreef: “In feite – en ik kan nog altijd niet geloven dat ik dit schrijf - was het een zeer indrukwekkende, deskundige collectie zonder een minpunt.”

Gesteund door al die positieve commentaren, breidde ze haar collectie stapje voor stapje uit met truien, jasjes en accessoires. “Ik wilde niets overhaast doen. Ik wilde het niet doen, tot ik het volledig zelf kon. Want tenzij ik het goed kon doen, was er geen reden voor mij om het te doen”, aldus Beckham. En het zijn die volharding en het blijven nastreven van kwaliteit die ervoor gezorgd hebben dat Beckham omarmd werd door de modewereld. Keer op keer waren de recensies van haar shows positief. In 2011 én 2014 werd haar merk op de Britse modeawards zelfs uitgeroepen als ‘beste modelabel van het jaar’.

Beginkapitaal

Uiteraard heeft bijlange niet elke beginnende modeontwerper het geluk om met zo’n beginkapitaal van start te kunnen gaan. En ook haar bekendheid speelt in haar voordeel. Ze draagt bijna altijd ontwerpen van zichzelf, waarin ze uitgebreid wordt vastgelegd door paparazzi. Die foto’s deelt ze op haar beurt dan weer op Instagram, waar haar 22 miljoen fans de ontwerpen vanaf de eerste rij kunnen bewonderen, liken én shoppen. Toch kon die bekendheid evengoed in haar nadeel spelen. Kijk maar naar de talloze andere voorbeelden van ter ziele gegane kledinglijnen van celebs. Bekend of niet, het is omdat ze wel degelijk smaak heeft en kan ontwerpen dat haar merk nu elk jaar een miljoenenomzet draait.

Momenteel is Victoria Beckham een van de 25 best verkopende merken op de luxewebshop Net-a-Porter, en dat ondanks de torenhoge prijzen. Voor een paar lederen laarzen betaal je € 1.480, een wollen trui met rolkraag kost je zo'n € 780 en een zijden jurk maar liefst € 2.755. Toch zijn er blijkbaar genoeg vrouwen die zich stukken van haar willen en kunnen veroorloven. "En dat zijn niet de vrouwen die het doen om haar bekendheid", vertelt Sarah Bailey, journaliste voor Porter Magazine, aan The Guardian. "Ze kopen haar ontwerpen omdat het geweldige kledingstukken zijn en de perfecte basis vormen - als je het kunt betalen."

Ten slotte speelt haar eigen betrokkenheid bij elk aspect van haar merk, een rol in het succes ervan. “Ik denk dat veel andere celebrities aan commerciële deals doen … Ze zetten gewoon hun naam op producten van iemand anders”, legt ze uit. “En ik denk niet dat daar iets mis mee is. Maar voor mij ging het daar nooit over. Ik zong niet meer. Ik ben geen actrice. Ik heb echt alles op alles gezet hiervoor – dit was een nieuwe carrière voor mij. Ik had een visie, ben altijd gefocust gebleven en heb me met de juiste mensen omringd.”