1-2-3 fotomodel: wat helpt nu echt voor wittere tanden?

Een glimlach is je visitekaartje. En dus gaan we massaal aan de slag met tandpasta's, bleekstrips en huis-, tuin- en keukenmiddeltjes als kurkuma of houtskool. Maar wat werkt er nu écht voor wittere tanden?

DIY-middeltjes

Je tanden laten bleken is best duur, dus raden heel wat websites aan om te experimenteren met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Op korte termijn kunnen ze wel helpen, maar een blijvende stralende glimlach krijg je er niet van, weet tandarts Stefaan Hanson.

- baksoda (een half theelepeltje per poetsbeurt): "Op korte termijn kan je een oppervlakkige verkleuring verminderen, bijvoorbeeld na het eten of een glas rode wijn. Maar dat is niet hetzelfde als bleken. De tandkleur die je tanden intrinsiek hebben, kan je absoluut niet wijzigen met een beetje bicarbonaat. Het kan geen kwaad om af en toe wat baksoda te gebruiken, maar let op met gebruik op regelmatige basis. Dat kan tandvleesproblemen opleveren."

- kokosolie (15 à 20 minuten de mond spoelen): "De kokosolie kan inderdaad bacteriën verwijderen, maar die hebben niets met bleken te maken. Wel kan dat goed zijn voor je tandvlees, al zal je er dus geen wittere tanden door krijgen."

- houtskool (wrijf met een blokje houtskool over je gebit): "Houtskool is ruw, en met alles wat ruw is kan je resten die aan de tanden kleven eraf halen. Maar dat effect is opnieuw oppervlakkig, en verandert de intrinsieke kleur van je tanden niet. Bovendien is er geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat wijst op de effectieve werking van houtskool of de andere eigen middeltjes."

Tandpasta

Het klinkt goed, een tandpasta die je instant wittere tanden belooft. Maar een onderzoek van Test-Aankoop wees iets heel anders uit: na een studie van 18 verschillende whitening-pasta’s was er maar één duidelijke conclusie: "Bespaar u de moeite." Niet dat er iets mis mee is, ze scoren gewoon niet beter dan de gewone poducten. Slechts één van de geteste merken - Fluoracil - zou tot twee tinten verschil kunnen maken volgens het onderzoek.

Tandarts Luc Vanderborght nuanceert die bevindingen: "Op één maand tijd zal je inderdaad geen verschil zien, maar op lange termijn werken zulke tandpasta's wel. Al moet je er wel heel veel geduld voor hebben, want dan spreken we echt over járen." Wat je ook kan doen - en wat op korte termijn wellicht meer effect heeft - is het vermijden van de volgende voeding:



- tomatenketchup: door het zuur en de uitgesproken kleur verkleuren je tanden

- witte wijn: witte wijn is zuurder dan rode

- sojasaus en balsamico: je krijgt ze amper uit je kledij, dus ook uit je tanden

- fruitthee: thee en koffie zijn sowieso niet goed, maar fruitsmaakjes zijn het ergste

- pastasaus: tomaten zijn zurig, rood én blijven makkelijk aan de tanden kleven

- waterijsjes: de kleurstoffen zijn ook slecht voor je tanden

- augurken: de zuurte is een aanslag op je tanden

- cola: de kleur en het zuurgehalte kunnen vlekken veroorzaken

- bessen: alle kleurrijke bessen veroorzaken vlekken

Tanden bleken bij de tandarts

Wie bleachen zegt, die denkt automatisch aan futuristische taferelen waarbij je ‘zeg eens aah’-gewijs met je mond wijdopen en een beschermende bril op je snoet een paar uur onder een felle bleeklamp ligt. Tegenwoordig gaat het er heel anders aan doe. Bij de tandarts wordt een mal van je tanden genomen die dient voor een bitje op maat te maken, en vervolgens ga je gewoon zelf thuis aan de slag.

Voordelen:

- het is bijzonder effectief: je ziet quasi meteen resultaat

- het kan gewoon thuis

- het effect blijft ook op lange termijn



Nadelen:

- je tanden kunnen gevoelig worden

- het is duur: de bleekgel (2 maand boven + onder) en een bitje kosten je € 1.060

Veneers

Ook altijd stikjaloers op die Hollywoodsterren die op ieder evenement hun rij parelwitte tanden blootlachen? Die krijgen ze niet door hun goede genen of door verwoed poetsen. Hun echte geheim: Glamsmile. Dat is een laagje van composiet of porselein dat op de eigen tand wordt gekleefd. Hallo, perfect gebit. Zelf hoef je er niet eens veel voor te doen: je maakt een afspraak bij de consulente, waar er een afdruk van je gebit wordt gemaakt, zodat de veneers perfect op je eigen tanden aansluiten. Wanneer die klaar zijn, ga je nog eens terug voor de plaatsing, die ongeveer een uurtje duurt. Meer informatie vind je hier.



Voordelen:

- je ziet meteen resultaat

- je bent er op een uurtje vanaf

- blijft maar liefst vier jaar zitten



Nadelen:

- het is duur: per facing betaal je € 525