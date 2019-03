Lancôme Gesponsorde inhoud ​Zo hou je je make-up 24u selfieproof



Aangeboden door Lancôme

27 maart 2019

Doe eens de test: een selfie meteen na je beautymomentje in de badkamer en eentje na een paar uur op de dansvloer… Like! Of is het verschil wel heel groot? Dan heb jij dringend nood aan deze minicursus selfieproof make-up.

Natuurlijk laat een dag – of een nacht – z’n sporen na. Je hebt gewerkt, geshopt, in de file gestaan, gedanst, gesport, misschien nog net een regenbui getrotseerd… Neem je geen voorzorgen, vergeet die likes dan maar: de kans is groot dat jij tien uur na je badkamermomentje maar wat flets oogt.

Dé routine van echte beauty’s

24 uur lang selfieproof? Lancôme bewijst dat het kan, zelfs zonder al te veel moeite: in de video hieronder ontdek je welke 8 stappen nodig zijn om er ondanks een lange dag én zelfs uitbundige party night nog altijd extra likeable uit te zien.

Zo ziet een selfieproof foundationroutine eruit:

1. Dé basis: je dagcrème

2. Primer: een stap die te vaak wordt overgeslagen! Nochtans erg belangrijk, want de primer gaat je huid egaliseren en zorgt ervoor dat je foundation nog langer houdt én mooier oogt.

3. Ook de keuze van een goeie foundation is essentieel. Ga voor een kwalitatieve, dekkende, longlasting en matterende foundation zoals Teint Idole Ultra Wear.

4. Met een concealer werk je de kleine imperfecties weg.

5. Nog een laagje poeder, zo krijgt je gezicht diepte en oogt je huid extra mat en egaal op de foto.

6. Contouren maar! Hiermee ga je je gezichtsvormen extra benadrukken. Tip: dankzij jouw perfecte duckface zie je meteen waar je je contouring moet plaatsen.

7. Tot slot: ogen, wenkbrauwen en lippen, want natuurlijk maken zij het plaatje compleet.

8. Vergeet dé finishing touch niet: een vleugje setting mist zorgt ervoor dat je je make-up fixeert waardoor deze perfect blijft, wel 24 uur lang.