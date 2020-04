“Ze kent geen menselijke emoties”; journalist maakt gehakt van Anna Wintour Margo Verhasselt

28 april 2020

07u58 4 Style ‘Meedogenloos' en ‘niet in staat om vriendelijk te zijn’. Zo wordt modekoningin Anna Wintour (70) beschreven door journalist André Leon Talley (70). In een boek over zijn leven vertelt hij uitvoerig over de Amerikaanse hoofdredactrice. Leuke herinneringen die bovengehaald worden? Niet bepaald.

“The Empress Wintour” of keizerin Wintour, zo wordt de hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue door de modejournalist aangesproken in zijn boek ‘The Chiffon Trenches: A Memoir’. Talley vertelt daarin over hoe ze niet langer bevriend konden zijn omdat hij ‘te oud, te dik en te stom’ was. “Ze is immuun voor gewone mensen. Je moet macht hebben of beroemd zijn en de pagina’s van Vogue kunnen vullen. Ze heeft alleen vrienden die uitblinken in hun vak.”

De twee raakten bevriend in 1983 toen Talley aan de slag ging bij Vogue. Wintour was toen de creatieve directeur van het magazine. De auteur vertelt hoe hij zich jarenlang slecht voelde en over hoe hij gepest werd op het werk. Maar het is vooral de vriendschap met Anna waar hij nu nog van afziet. “Het zorgde voor gigantische emotionele en psychologische littekens.” Al schrijft hij ook dat hij hoopt dat ze het ooit bijleggen. “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk. Ik hoop dat ze haar excuses aanbiedt voor ik sterf.”