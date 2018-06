"Wil je een selfie?" H&M test interactieve spiegels Liesbeth De Corte

11 juni 2018

16u21 0 Style Als we in de verre toekomst gaan shoppen, kunnen we misschien wel praten tegen de spiegels. Als het van H&M afhangt dan toch. De Zweedse modereus experimenteert momenteel met interactieve spiegels in zijn flagshipstore in New York.

In je eentje gaan shoppen kan soms zalig zijn. Heb je enkele specifieke winkels in gedachten waar je wil binnen springen? Of wil je tussendoor eventjes luieren op een terras? Dan lukt dat gemakkelijk, want je moet met niemand rekening houden. Het enige nadeel: er is niemand om een eerlijke mening te geven over de outfits die je uitprobeert.

Voor de eenzame shoppers zijn de nieuwe, interactieve spiegels van H&M waarschijnlijk welgekomen. Even voor de duidelijkheid: de spiegels staan niet in de paskamers, maar op de winkelvloer. Als je er lang genoeg naar kijkt, schieten ze bij wijze van spreken in gang.

Selfie en stijladvies

De spiegel, die ontwikkeld werd door Microsoft en het techbedrijf Ombori, vraagt eerst of je een selfie wil nemen. Vervolgens begint hij af te tellen en toont hij verschillende magazinecovers, met jou erop natuurlijk. Is het een geslaagd kiekje? Dan kan je de foto ook downloaden op je smartphone.

Het technologisch hoogstandje vraagt ook of je wat inspiratie of stijladvies nodig hebt. Je kan effectief luidop reageren, zonder dat je een touchscreen moet aanraken. Als je iets ziet dat je wel aanstaat, kan je het ook in één klap kopen door een QR-code te scannen.

“Er lopen vaak veel mensen rond in de winkels, dus we wilden proberen om een relatie te creëren met de klanten”, reageert Andres Hassellöf, CEO van Ombori in Forbes. “Daarom wilden we een product ontwikkelen dat voor een aangename verrassing zorgt, waarmee je in gesprek wil gaan. De grote spiegels zijn ideaal om je aandacht te trekken, een persoonlijk gesprek maakt dat je er écht misschien een band mee voelt.”

H&M springt zo mee op de kar van technologische snufjes en digitale ontwikkelingen in de fysieke winkels. Eerder had Ralph Lauren en Zara al paskamers met interactieve spiegels, maar die werkten wel met touchscreens.