“Wij moeten kinderen helpen de diversiteit in de wereld te begrijpen”

Je plaats afstaan voor een oudere in bus of tram, openstaan voor diversiteit en je afval niet zomaar op straat dumpen. Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat over respect voor anderen, de natuur en jezelf. Daarom begint vandaag de twaalfde editie van de Week van het Respect. Speciaal voor deze actie ontwierp de Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck voor JBC een gloednieuwe Teens Collectie "ZPW" die – hoe kan het ook anders – rond respect draait.

Walter ontwerpt al twaalf jaar de kindercollectie ZulupaPUWA voor JBC en daarin heeft hij altijd tussen de regels door een boodschap van respect meegegeven. Deze boodschap klinkt voor de Week van het Respect nog veel duidelijker en ondubbelzinnig door in zijn eerste collectie voor tieners. “Bewuste jongeren van vandaag zijn de leiders van morgen. Alle redenen dus om hen au sérieux te nemen.” De lijn bestaat uit uniseks T-shirts en hoodies, waarbij respect en diversiteit de rode draad vormen. Het opschrift #831 Rebels Unite verwijst naar het jeugdplatform dat gelanceerd wordt naar aanleiding van deze nieuwe, maatschappelijk relevante collectie.

“Voor deze collectie heb ik voor het eerst rekening gehouden met een bewust publiek, met kinderen die zelf instaan voor de aankoop van hun kleding. Ik probeer hen aan te spreken met design dat een stuk volwassener is, ingetogen kleuren - er zit zelfs zwart in! - graphics en een hashtag. Via die hashtag kunnen ze onder andere de herkomst van hun kleding traceren. Kinderen beseffen steeds meer dat kleding er niet is om één keer aan te doen en dan weg te smijten. Het mag duurzamer,” vertelt Walter Van Beirendonck aan NINA.

“Kinderen zijn onze toekomst, zij zijn het die het in de toekomst moeten gaan doen en waarmaken. Als je als kind een heel open manier van denken meekrijgt, dan denk ik dat je het later goed zal doen. De allerkleinsten begrijpen het zelf misschien niet, maar dan bereik ik via de ouders het kind wel. Als ze vragen stellen over die gekke slogans op hun T-shirt bijvoorbeeld. Dat engagement heeft altijd in mijn mode gezeten en voor de jongste klanten vind ik het zeker belangrijk. Hen respectvol leren omgaan met elkaar, met verschillende rassen, types, dat vind ik belangrijk. We moeten kinderen helpen de diversiteit in de wereld te begrijpen.”