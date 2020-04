“We moeten goedmaken wat misliep in de mode”: Giorgio Armani pleit voor verbetering na lockdown Margo Verhasselt

08 april 2020

16u55 0 Style De coronacrisis heeft de hele wereld op huisarrest gezet. Maar die tijd thuis heeft ook z'n voordelen. We zijn sportiever, poetsen meer en reflecteren al eens over onze slechte gewoontes. Ook Giorgio Armani (85) deed dat laatste. Dit moment is volgens hem dan ook “een unieke kans om goed te maken wat fout liep" in de modewereld.

Modevakblad WWD publiceerde een artikel over het mogelijke effect van de coronacrisis op de mode-industrie. Een artikel dat volgens Giorgio Armani niet onbeantwoord kon blijven. De ontwerper kroop dan ook in zijn pen en reageerde met een open brief. Hij pleit al langer voor een duurzamere modewereld met ontwerpen die tijdlozer zijn.

De ontwerper legt in de brief uit dat hij de manier waarop kleren vandaag overgeproduceerd worden ‘crimineel’ en ‘absurd’ vindt. “Die manier van denken is verkeerd en moet dan ook veranderen”, aldus Armani.

De ontwerper is dan ook van mening dat er iets grondig moet veranderen. “We mogen mode niet langer gebruiken als communicatiemiddel. Stop met cruise-shows over de hele wereld te organiseren, dat zijn gigantische, betekenisloze geldverslindende machines.”