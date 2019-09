“We hebben dé meest duurzame manier ontwikkeld om jeans te produceren en verven” Timon Van Mechelen

16 september 2019

Weinig jeansdragers zijn zich ervan bewust, maar dankzij het intensieve en vervuilende productieproces is denim erg slecht voor het milieu. Met 'Indigood' wil het Amerikaanse merk Wrangler daar verandering in brengen voor hun eigen collecties maar ook voor die van anderen. Wij spraken erover met Sean Gormley, Global Concept Director van Wrangler.

Voor het productieproces van jeans worden veel chemicaliën gebruikt, er is tussen de 8.000 en 20.000 liter water (meer dan 150 badkuipen!) nodig per broek en omdat de vraag zo groot is wordt het katoen ervan op plaatsen gekweekt die daar geografisch niet geschikt voor zijn. Steeds meer merken, hier maakten we nog een overzicht, ondernemen al stappen en ook het Amerikaanse Wrangler schaart zich daar nu bij. Zij het met een, naar eigen zeggen, revolutionaire methode waarmee het energie- en waterverbruik veel drastischer omlaag gaat dan hun concurrenten ooit hebben kunnen verwezenlijken.

“Sinds de oprichting van Wrangler in 1947 heeft het merk altijd verschillende programma’s opgezet om de impact van energieverbruik, water, afval en verspilling te verminderen. Met ‘foam-dyed denim’ hebben we echter dé meest duurzame manier ontwikkeld om jeans te produceren en verven”, vertelt Gormley. “Voor dit proces gebruiken we namelijk schuim om blauwe of indigo kleurstof aan te brengen op de garen. Dat maakt de traditionele watervaten en chemische baden volledig overbodig. In vergelijking met de traditionele verfmethode, stoot de schuimmachine 60% minder afval uit, er wordt minder energie verbruikt én er kom vrijwel geen water meer aan te pas.”

Transparantie

Bovendien houdt Wrangler de ‘Indigood’-methode niet gewoon voor zichzelf, maar stellen ze het ook open voor andere labels. “We wilden nooit exclusief zijn. We zijn een merk met een sterke sociale verantwoordelijkheid en milieuvriendelijke waarden en naar onszelf toe konden we het niet verantwoorden om dit nieuwe proces waarbij zoveel minder energie en water verbruikt wordt, enkel voor ons te houden. We kijken uit naar de dag waarop foam-dyed denim geen nieuwigheid meer is, maar gewoon de standaard voor alle denim productie”, legt Gormley uit.

Het resultaat van deze eerste ‘foam-dyed denim’ is nu te koop als deel van de Icons FW19-collectie waarvoor 6 iconische kledingstukken van Wrangler heruitgebracht werden. Gormleys favoriet uit de collectie is het 124MJ jeansjasje, dat onlangs trouwens nog op Brad Pitt te zien was in de nieuwe Tarantino film ‘Once upon a Time ... in Hollywood’.