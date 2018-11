“Wat moet ik aantrekken vandaag?”: 4 manieren om meer uit je kledingkast te halen Nele Annemans

27 november 2018

09u04

Bron: Goed Gevoel 0 Style Is jouw kleerkast ook mooi opgedeeld in de stukken die je bijna elke dag draagt en de dingen die gereserveerd zijn voor de iets specialere gelegenheden? Dan is het ’s morgens vaak lang zoeken naar wat je kan aantrekken voor een doordeweekse werkdag. Maar in plaats van je topstukken alleen voor het weekend te houden, kan je ze door ze juist te combineren ook perfect dragen in de week. Wij vonden alvast enkele briljante tips!

1. Kies de juiste accessoires

Weelderige stoffen zoals fluweel, satijn en tule voelen misschien te kostbaar aan om overdag te dragen, maar eigenlijk zijn ze heel makkelijk om te toveren naar een casual look. Het enige wat je nodig hebt zijn de juiste schoenen, wat sieraden en een handtas om het af te maken. Kies bijvoorbeeld voor laarzen onder een maxijurk en combineer minimalistische accessoires met een dierenprint.

2. Denk ik dezelfde kleuren

De eenvoudigste manier om twee kledingstukken te combineren is door met kleur te spelen. Een geruit, flanellen hemd met blauw en rood staat prachtig met een blauwe (sexy) kanten rok. Maak de look af met een stel hakken in een andere kleur van je geruite hemd.

3. Zoek naar gelijkaardige details

Een prachtige winterjurk met een subtiele print? Die combineer je voor een overdaglook perfect met een leren jasje met een geborduurde print. Door te spelen met details maak je een soort van verbinding tussen je ietwat duurder en je eerder casual stuk.

4. Focus je op de ‘normale’ silhouetten

Een baljurk die zweeft tot op de grond zal er overdag altijd een beetje overdressed uitzien, ongeacht met wat je hem combineert. Zoek daarom liever naar de feestelijke items in je garderobe die al wat casual elementen hebben. Denk aan: die geborduurde top met uitgesneden V-hals of die mooie satijnen broek die een beetje wegheeft van een chique trainingsbroek. Die kledingstukken zijn veel makkelijker om te combineren met iets sobers. Vermijd ook te veel accessoires, enkele witte sneakers en wat golvende lokken en je look is perfect om de dag door te komen, feest of geen feest.

Bron: goedgevoel.be

Lees ook:

Hoeveel stuks uit onze kleerkast dragen we echt? Héél weinig, toont onderzoek aan

SOS gekrompen kledingstukken: zo herstel je ze

Kledingchaos? Breng in 3 stappen orde in je kleerkast