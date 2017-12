"Vrouwen spenderen 4 maanden aan het uitkiezen van hun werkoutfit" SV

08u38

Bron: Independent 247 Thinkstock Style Dacht je dat jij lang voor de kleerkast stond te treuzelen? Dat valt bij nader inzien reuze mee, want Britse vrouwen zouden in totaal maar liefst 4 maanden van hun leven voor hun garderobe doorbrengen. Het probleem? Ze hebben geen flauw idee wat ze nu in godsnaam weer naar het werk moeten aantrekken.

Op een doordeweekse werkdag hebben we zo'n 14 minuten nodig voor we een outfit uitkiezen, wat met een 47-jaar durende carrière overeenkomt met 119 dagen of vier maanden. Meer dan één derde van de vrouwen gaf bovendien aan zich onder druk gezet te voelen om zich op een bepaalde manier te kleden, terwijl maar liefst 76 procent het moeilijk vindt om te beslissen wat nu wel of niet gepast is.

Volgens David Clift, HR verantwoordelijke bij Totaljobs, die voor de enquête 2.000 werknemers ondervroegen, geeft dit aan dat er heel wat onduidelijkheden spelen op de werkvloer. "Dit toont aan dat de dresscode heel wat onzekerheden met zich meebrengt. Vrouwen zijn daar gevoeliger voor en ze ervaren dan ook sneller stress door die situatie. Tel daar nog eens bij op dat maar liefs 28 procent van de vrouwelijke werknemers al eens ongewild commentaar kreeg op haar uiterlijk van collega's, en het zal niemand verwonderen dat er heel wat spanningen ontstaan."

Mannen hebben er dan weer heel wat minder moeite mee. Zo'n 66 procent gaf aan absoluut geen moeite te hebben om 's ochtends een outfit uit de kast te trekken, terwijl 88 procent er zich helemaal niet druk maakt om wat kan en wat niet op de werkvloer.