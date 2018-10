"Vertrouw niet op siliconen": celebrity kappers vertellen hun geheimen voor een stralende coupe Margo Verhasselt

12 oktober 2018

11u48

We vragen vaak aan een kapper wat we met ons haar moeten doen. Maar stelde je jezelf ooit al de vraag wat ze met hun eigen coupe uitspoken? Vijf kappers doen hun geheimen uit de doeken.

Borstelen, borstelen en nog eens borstelen

"Ik borstel mijn haar altijd. Het is erg belangrijk dat je je haren dagelijks een goede borstel/kam-beurt geeft. Anders krijg je al snel last van vervelende knopen, die kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat je haar gaat splitsen", Cristina B.

Geen maskers overslaan

"Ik ga vaak zwemmen en was mijn haar dus ook vaker dan ik eigenlijk zou willen. Daarom gebruik ik vaak maskertjes nadat ik mijn haar was, die maken mijn haar gezonder en zachter, dat is broodnodig door al die schadelijke producten uit het zwembad", Sharon Dorram.

Kies de juiste kussensloop

"Een stijl- of krultang gebruiken wanneer mijn haar niet volledig droog is? Dat zou ik nooit doen. Dat is zo schadelijk. Daarnaast slaap ik nooit op een katoenen kussensloop, die halen de natuurlijke oliën uit je haren. Je kan die kussensloop beter inruilen voor een satijnen exemplaar. Je haar zal minder statisch zijn en minder snel splitsen", Justine Marjan.

Scrub die hoofdhuid

"Je hoofdhuid scrubben is echt iets waarin ik geloof. Ik doe het dan ook echt vaak. Het is een goede stap voor mensen die hun haar niet vaak wassen, net zoals ik", Jennifer Yepes.

Vertrouwen niet op siliconen

"Wanneer het over shampoo gaat, ben ik een beetje gek. Ik zou liever dagenlang geen shampoo gebruiken dan een shampoo die kei veel ingrediënten, zoals siliconen en sulfaten, bevat op mijn haar te smeren. Deze ingrediënten laten heel wat sporen achter op je haar, wat effect heeft op je kleur en zelfs kan maken dat je meer haar verliest. Een shampoo moet je haar wassen op een milde manier", Joseph Maine.