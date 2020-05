“Verkoop kledij wanneer het pas écht gedragen wordt”: Dries Van Noten en collega’s stellen voor om modekalender drastisch te veranderen Liesbeth De Corte

13 mei 2020

10u38 8 Style Winterjassen met dons verschijnen tijdens de zomer in de winkelrekken, en de eerste bikini’s zijn te koop wanneer het nog vriest. Absurd, eigenlijk. Verschillende ontwerpers en retailers - met onze landgenoot Dries Van Noten op kop - hebben daarom voorgesteld om de mode-industrie eens flink door elkaar te schudden.

Ook in de modewereld is de coronacrisis hard ingeslagen. Winkels hebben wekenlang de deuren moeten sluiten, fashion weeks zijn afgelast of worden digitaal uitgezonden en de productie van nieuwe kledij werd stilgelegd. Maar tegelijk is er een positieve impact. De pandemie heeft tijd vrijgemaakt voor reflectie én actie, vinden heel wat designers.

Onder leiding van de Belgische ontwerper Dries Van Noten is een open brief verschenen, waarin opgeroepen wordt om het traditionele modesysteem op de schop te nemen. “We zijn het eens dat de huidige situatie - ook al is die zo lastig - een opportuniteit is om fundamentele en welgekomen veranderingen door te voeren”, luidt de boodschap. “Die aanpassingen moeten onze bedrijven vereenvoudigen, waardoor ze milieuvriendelijker en sociaal duurzamer worden, én beter afgestemd zijn op de behoeftes van onze klanten.”

Wat houdt dat nu concreet in? Het doel is om kleren te verkopen wanneer ze écht gedragen worden. Denk: warme laarzen in putje winter, sandalen in het begin van de zomer. Nu starten herfst-wintercollecties vaak al in augustus, en lente-zomerlijnen in februari. Daarnaast stellen Dries Van Noten en co. voor om de soldenperiode te verlaten. Door korting te geven op het einde van het seizoen, zullen mensen meer geneigd zijn om tijdloze stukken te kopen in plaats van trendy items.

In het tweede luik van de open brief pleiten ze voor meer duurzaamheid. Ze willen onder meer minder stoffen verspillen, minder reizen, de modeshows herbekijken en de productie van onnoodzakelijke producten verminderen in de strijd tegen de wegsmijtcultuur.

De volledige tekst werd ondertekend door meer dan 40 namen, waaronder Dries Van Noten, de CEO van Acne Studios Mattias Magnusson, de CEO van Thom Browne Rodrigo Bazan, ontwerpster Marine Serre, ontwerpster Gabriela Hearst en grote retailers als Nordstrom, Mytheresa, Selfridges en Lance Crawford. Opvallend is wel dat écht grote kleppers ontbreken: er is geen spoor van Dior, Givenchy, Fendi - allemaal onderdeel van LVMH, de grootste luxegroep ter wereld - Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta - van luxegroep Kering - of ketens als Zara en H&M. Of de veranderingen er ook daadwerkelijk komen, blijft dus koffiedik kijken.