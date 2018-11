“Vanaf welke leeftijd moet je anti-agingproducten gebruiken?” en nog 4 prangende vragen aan onze skincare-expert

Valérie Wauters

26 november 2018

17u11

Bron: Goed Gevoel 0 Style Huidverzorgingsproducten, er vloeide al heel wat inkt over. Wij onderwierpen huidverzorgingsexpert dokter Ilan Karavani, auteur van onder andere ‘Uw huid’ en oprichter van de Skin Academy en huidverzorgingsmerk Ikari, aan vijf belangrijke vragen rond huidverzorging.

Welk skincare-ingrediënt is essentieel in een gelaatsverzorging?

Dr. Karavani: “Sowieso anti-inflammatoire ingrediënten, omdat inflammatie de huidveroudering op gang brengt. Daarnaast is het gebruik van een goede antioxidant - meestal vitamine E - of een andere chelerende (bindende, nvdr.) stof zeker geen overbodige luxe, omdat ze zware metalen en andere polluerende stoffen die op de huid terechtkomen kunnen binden. Denk er zeker ook aan om altijd een uv-bescherming te dragen. Elk huidje heeft er bovendien baat bij dat het af en toe met een zacht exfoliërend product behandeld wordt om dode huidcellen te verwijderen.”

Welke ingrediënten worden gehypet door de beauty-industrie, maar doen quasi niks voor je huid?

Dr. Karavani: “Goud, diamant, kaviaar, champagne en chocolade. Stuk voor stuk luxueus klinkende ingrediënten met een mooi verhaal. Helaas hebben ze weinig tot geen effect in verhouding tot de investering die je er vaak in doet.”

Bestaat er een ideale verzorgingsroutine voor je huid?

Dr. Karavani: “Een goede huidverzorgingsroutine moet je zien als een ritueel dat je begint met het reinigen van het gelaat. Gebruik daarna om de paar dagen eens een milde peelingcrème of scrub. Breng vervolgens een toner en een serum aan over het volledige gelaat en werk af met een dag- of nachtcrème. Vergeet zeker ook niet een oogcrème of -gel aan te brengen en zorg er altijd voor dat je niet zonder de nodige uv-bescherming de deur uit gaat.”

Met welke skincare-ingrediënten is het oppassen geblazen?

Dr. Karavani: “In principe met elk ingrediënt dat niet geschikt is voor je huidtype. Vooral agressieve gezichtsreinigers en exfoliants kunnen je huid meer kwaad dan goed doen. Opstoten van acne, pigmentaties en irritaties kunnen bijvoorbeeld het resultaat zijn van onoordeelkundig gebruik van producten die niet meteen geschikt zijn voor je huidtype. Daarnaast kan je beter niet zelf experimenteren met AHA’s of retinol omdat die irriterend kunnen werken. Ook het gebruik van kokosnootolie is niet zonder gevaar, omdat dat vaak een allergische reactie veroorzaakt. Je kan je in de meeste gevallen dus het best uitgebreid laten informeren door een expert zoals je dermatoloog of schoonheidsspecialiste.”

Op welke leeftijd kan je nu het best beginnen met producten die huidveroudering tegengaan?

Dr. Karavani: “Anti-agingproducten kan je het best vanaf je dertigste gebruiken. Tenzij je een probleemhuid hebt. Ik bedoel dan acne, irritaties, pigmentvlekken ... In zulke gevallen kan je je het best door een professional laten informeren.”