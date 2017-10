"Van chocolade krijg je wél puistjes": de grootste mythes over acne ontraadseld Sophie Vereycken

09u28 0 Thinkstock Style Vandaag opent de allereerste 'Puistenbar' in ons land. Een plek waar je terecht kan voor advies over acne en de mogelijke huidbehandelingen. "Want acne is nog altijd een groot probleem waar veel te veel onwetendheid rond bestaat," aldus Ingmar Claes, Chief of Science van huidverzorgingsmerk YUN.

"Maar liefst 80 tot 85 procent van de bevolking heeft last van puistjes, bij jongeren ligt dat aantal zelfs op 90 procent. In een maatschappij waar uiterlijk zo belangrijk is, moeten we dan ook ons uiterste best doen om het onderwerp bespreekbaar te maken."

"Já, het is een probleem. Maar er bestaat ook een oplossing voor. Het grootste struikelblok is dat de meesten gewoon niet weten hoe ze het moeten aanpakken, precies omdat er zoveel misverstanden over bestaan," aldus Ingmar. En dus vroegen we hem naar de grootste mythes rond acne.

1. Van chocolade krijg je helemaal geen puistjes

"Voeding speelt een grote rol," legt Ingmar uit. "Uit de meeste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vooral suiker en melk de groote boosdoener zijn. Dat een hoge glycemische index en zuivel acne kunnen veroorzaken is al langer geweten, maar volgens een recente studie zou zelfs pure chocolade, die toch beduidend minder suiker en melk bevat, acne teweegbrengen. Bovendien is dat iets dat ook blijkt uit de feedback die we van mensen krijgen." De kans is dus wel degelijk groot dat je het niet inbeeldt, en dat die puistjes na een reep chocolade géén toeval zijn.

2. Tandpasta werkt tegen acne

"Deze mythe klopt eigenlijk wel, maar met een behoorlijke kanttekening," waarschuwt Ingmar. "Tandpasta droogt uit, waardoor de huid minder talg gaat produceren. Bovendien zijn de meeste tandpasta's antibacterieel, wat de acne inderdaad zal verminderen. Het nadeel is wel dat tandpasta veel te agressief is. Zo bevatten heel wat tandpasta's waterperoxide, wat onze huid behoorlijk kan beschadingen." Die tube tandpasta mag dan wel binnen handbereik liggen, je kiest toch beter voor een andere optie.

3. Je ziet meteen resultaten van een behandeling

Nee, integendeel. Soms lijkt het zelfs eerst even erger te worden, voor het weer beter gaat. "Dit is eigenlijk een algemeen principe van ons immuunsysteem," weet Ingmar. "Het menselijk lichaam is nu eenmaal geneigd om zich te verzetten tegen aanpassingen, of dat nu een andere zeep, shampoo of een nieuwe behandeling is. Die verandering veroorzaakt een soort van ontstekingsreactie, wat leidt tot regeneratie van de cellen. Daardoor zal onze huid erger reageren, en zullen de symptomen kort toenemen. Net daarom is het nooit een goed idee om een behandeling al meteen te beoordelen. Je huid heeft ongeveer een maand de tijd nodig om een nieuwe balans te vinden. Het is dan ook logisch dat een product na één week nog niet werkt. Geef je huid altijd de tijd, en ga vooral niet te veel agressieve producten door elkaar gebruiken."

YUN De Puistenbar in Antwerpen

De Puistenbar is vanaf vandaag open tot en met 5 november.

Open van 10u tot 18u. Adres: Wiegstraat 16 in Antwerpen.

Meer informatie vind je op de website.