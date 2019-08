‘The Matrix’ keert terug en laat de lederen trenchcoat nu net dé jas voor dit najaar zijn Timon Van Mechelen

22 augustus 2019

13u58 0 Style Gisteren heeft Warner Bros bekend gemaakt dat er een vierde ‘The Matrix’-film uitkomt, met Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss wederom in hun respectievelijke rollen als Neo en Trinity. Geheel toevallig putten de laatste tijd veel modemerken ook weer inspiratie uit de film. Zo werd de lange lederen trenchcoat gespot op de catwalks van Balenciaga, Dries Van Noten, Versace en Bottega Veneta.

De 90's zijn al langer dan vandaag terug, geen wonder dat tal van trends uit dat tijdperk - en dus ook uit ‘The Matrix’ die in 1999 op het witte doek verscheen - weer gedragen worden. Denk bijvoorbeeld aan het ultrakleine zonnebrilletje dat Neo en co in de film droegen of het lederen rokje waarin Trinity veelvuldig gespot werd en anno 2019 ook weer in alle winkelrekken hangt.

De lange lederen jas is waarschijnlijk het meest kenmerkende kledingstuk uit ‘The Matrix’. Lange tijd waren ze alleen weggelegd voor de gothics van deze wereld, nu wandelt Gigi Hadid erin door de straten van New York. Ook gespot op verschillende catwalkshows. Door de Amerikaanse Vogue werd hij al uitgeroepen tot dé jas voor het najaar, dan weet je eigenlijk genoeg: kopen die handel!

Voor wie een lederen jas tot onder de knieën toch net te heftig vindt, zijn er gelukkig ook tal van exemplaren beschikbaar die wat korter zijn en daarom dus ook een tikje subtieler. Je hoeft trouwens ook niet voor zwart te gaan als je dat te hard en goth vindt. Bruin, bordeauxrood, donkergroen en navy zagen we net zo vaak voorbijkomen op de catwalks.

1/ Topshop, € 110, online te koop.

2/ H&M, € 49,99, online en in de winkels te koop.

3/ Golden Goose, € 1.095, via Net-a-Porter.

4/ Ganni, € 369, online te koop.

5/ & Other Stories, € 399, online en in de winkels te koop.

6/ River Island, € 64,95, via Zalando.