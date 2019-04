“Stoppen met verven, dat voelde als een bevrijding” Maak kennis met de Silver Vixens Astrid Van der Schueren

11 april 2019

10u13 0 Style Grey hair, don’t care. Steeds meer vrouwen laten hun grijze haren staan. Uit gemakzucht, als uiting van zelfaanvaarding of als heus modestatement. Modejournaliste bij de Britse Vogue Sarah Harris gaf enkele jaren geleden de aanzet, en ondertussen is ook bij ons de tendens merkbaar. Zo pronken sinds kort de zogenaamde Silver Vixens hun zilverkleurige lokken op Instagram. Wij spraken met initiatiefneemster Cathérine Ongenae.

Grijs haar is in de mode. En dat geldt zowel voor de versie die je bij de drogisterij koopt, als voor natuurlijke, zilverkleurige lokken. Een goede zaak, vindt antropoloog en storyteller Cathérine Ongenae (47): “Er wordt nog té vaak neergekeken op vrouwen met grijze haren.” Om daar paal en perk aan te stellen roept Cathérine vrouwen van alle leeftijden op om via haar Instagrampagina @silver_vixens hun fifty shades of grey zowel virtueel als in het echte leven te etaleren.

Foxes en Vixens

Cathérine: “Net zoals dat opgaat voor mensen met een maatje meer, bestaan er een heleboel vooroordelen wat vrouwen met grijze haren betreft. Ze zien er oud uit en zijn dus per definitie out, tellen niet meer mee, ze laten zich gaan, verzorgen zich niet. Onzin natuurlijk. Je haarkleur zegt niets over wie jij vanbinnen bent. Bij mannen bestaan die vooroordelen niet, toch niet wat grijs worden betreft. Een man die grijs wordt, die krijgt meer aanzien, hij wordt als wijzer en aantrekkelijker beschouwd. Het ‘George Clooney’-effect. Er bestaat zelfs een naam voor zo’n man: Silver Fox. Ik hoorde de term Silver Vixens voor het eerst via mijn vriendin Mieke - zelf ook gezegend met een grijs kopje - die vrouwen met een zilveren haardos al een tijdje zo benoemt. Omdat het tijd werd dat die grijze, knappe man een vrouwelijke tegenhanger kreeg, kozen we dan ook op Instagram voor de naam Silver Vixens. We willen aantonen dat grijs worden ook bij vrouwen meer dan oké is. Meer zelfs, het is gewoon knap!”

Granny Chic

“Vandaar dat veel jonge vrouwen hun haren grijs verven. Als zo’n trend het imago van grijs haar uit het verdomhoekje haalt, dan kan ik dat alleen maar aanmoedigen. Net zoals dat gaat met trends, spreken ze eerst modegevoelige mensen aan om nadien door te sijpelen naar de rest van de samenleving. Ondertussen gaan ook mensen die minder geobsedeerd zijn door mode hun haren grijs verven of de trend zien als een go om hun grijze haren te laten staan. Herinner je je de bomma’s van vroeger met hun pastelgekleurde watergolf? Ook die unicorn-kleurtjes zijn aan een comeback bezig. Die hele ‘granny chic’ trend sluit perfect aan bij de vergrijzing van de samenleving en zal daarom ook niet snel overwaaien.”

Automatische upgrade

“Je haren natuurlijk grijs laten worden heeft uiteraard niets te maken met jezelf laten gaan. Integendeel, het kadert perfect in de Body Positivity-beweging. Die beweging draait net om zelfzorg, om jezelf graag zien zoals je bent en om je geen schoonheidsidealen te laten dicteren door anderen. Pas op, elke Vixen heeft zo haar eigen drijfveer om haar grijze haren te laten staan, maar voor mij was stoppen met verven een bevrijding. Ik vond verven tijdrovend en vermoeiend. En op een bepaald moment vroeg ik mij af waarom ik dat eigenlijk deed, al dat gedoe om aan één of ander opgelegd schoonheidsideaal te voldoen. Het klonk plots zo absurd. Ik wou helemaal niets meer tegen mijn goesting doen. In dat opzicht is mijn project best wel rebels. Ik wil ermee zeggen: foert, dit is wie ik ben, take it or leave it. Bovendien was ik ook erg nieuwsgierig naar hoe ik er eigenlijk écht uitzag onder die laagjes verf. Ondertussen heb ik één grote grijze bles en zie ik mijn nieuwe kapsel als een upgrade naar een nieuwe fase, waarin het overigens heel fijn vertoeven is.”

Volg de Silver Vixens op instagram via @silver_vixens.