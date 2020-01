"Schoenen terugsturen mag niet gratis zijn": Wouter Torfs vraagt Europa om in te grijpen

Zo'n 26 procent van de schoenen die Torfs thuisbezorgt, worden nadien teruggestuurd. Ze blijken toch niet te passen, of zijn niet mooi genoeg. Zo'n winkelformule kan volgens Wouter Torfs niet standhouden in de 21ste eeuw. En voor Schoenen Torfs valt het percentage dan nog goed mee. "Als je naar de grote spelers kijkt, zoals Zalando, dan hoor je percentages van 50 of 60 procent", zegt Torfs. "Dan stel ik me toch de vraag hoe maatschappelijk verantwoord dat nog is."

In het Radio 2-programma 'De inspecteur' zegt u dat het nu aan de overheid is om regels op te leggen.

"Ik geloof in de eerste instantie in een positieve benadering. Als retailer proberen wij om klanten zo goed mogelijk te informeren over de juiste maat, omdat die kan variëren van merkt tot merk. Die verantwoordelijkheid ligt dan bij ons. Een andere maatregel is inderdaad om het te bestraffen. Dan kan je die retours betalend maken en er twee of drie euro voor vragen. Maar uiteraard gaat Torfs daar niet mee beginnen, als de grote jongens dat niet doen. Vandaar mijn voorstel dat de overheid hier ingrijpt."

"Zoiets moet ook niet op Belgisch niveau geregeld worden, want het grootste deel van de e-commerce in België komt uit het buitenland. Dus moet Europa aan bedrijven opleggen dat ze een extra prijs moeten vragen als klanten hun pakjes terugsturen. Als je dan tien paar schoenen bestelt en je stuurt er negen terug, loopt de rekening wel op."

Gebeurt het dat klanten zoveel schoenen terugsturen?

"Zeker, al komen zulke zaken zeer uitzonderlijk voor. Die klanten gaan we dan wel bellen met de vraag of er iets aan onze service is wat we kunnen veranderen. We doen dat omdat het niet ecologisch is en het ook gewoon veel kost."

Heeft u over uw idee al gesproken met andere CEO's?

"Nee, maar ik weet zeker dat er een grote bezorgdheid is. Het gaat tenslotte over de rentabiliteit van onze e-commerce. Als je een retourpercentage hebt van 50 procent, is dat niet rendabel. Dat kan gewoon niet. Het transport van een paar schoenen kost ons drie euro. Wij moeten dat twee keer betalen als die schoenen teruggestuurd worden. Voor ons is die kostprijs niet problematisch. Maar ik kaart het aan, omdat ik vind dat het een maatschappelijk probleem is. Ik wil dan ook aan het publiek meegeven dat als ze in buitenlandse webshops bestellen, ze zich moeten realiseren dat er dan geen belastingen betaald worden in België. En er hier geen investeringen gebeuren."

"Burgers kunnen zich politiek heel correct opstellen. Maar als ze consumenten worden, dan zijn ze toch heel wat minder principieel. Iedereen kijkt dan naar zijn eigen portemonnee. Maar de prijs voor de files, die door dat onnodige transport langer worden, betalen we natuurlijk allemaal."

Schuift u het nu niet te veel af op de consument? Klanten hebben toch ook minder tijd en er zijn nu eenmaal minder winkels.

"Voor bedrijven is gratis retour ook een concurrentieel voordeel. Wie daar als bedrijf afspraken over maakt, schendt de vrije markt. Enkel als Alibaba en Amazon overstag zouden gaan, zullen de kleinere bedrijven volgen, maar voor hen is dat net de essentie van hun businessmodel."

"Als ik zie hoeveel tijd mijn vrouw of kinderen steken in het terugsturen van pakjes, dan kruipt daar volgens mij meer tijd in dan naar de winkel te gaan en meteen de juiste schoenen te kopen. Want je moet die schoenen toch weer inpakken en terug naar de post brengen? Maar ja, dat is misschien een typische opmerking van een 61-jarige. Dat kan ook."