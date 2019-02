‘Saai beige’ was dé trend op en naast de catwalk tijdens Londen Fashion Week: zo draag je de kleur op frisse manier Timon Van Mechelen

21 februari 2019

10u02 0 Style De modeweek in Londen zit er alweer op en één trend die zowel op straat als op de catwalk opviel was de kleur beige. Onder andere Victoria Beckham, Toga, Burberry en A.W.A.K.E. hadden verschillende beige kledingstukken in hun herfst- en wintercollectie voor 2019-2020 zitten. Maar hoe draag je nu deze niet al té spannende kleur op een frisse manier?

Opvallende stukken qua design

De kleur beige trekt weinig aandacht, maar dat is niet per se slecht. Het maakt het daarom net makkelijker om eens te experimenten met kledingitems die qua design meer opvallen. Denk bijvoorbeeld aan een trui met oversized mouwen, een jas die bijna tot aan de grond komt of een halslijn die hoger of net lager valt. Door voor een onverwachte pasvorm te kiezen, maak je het vanzelf interessanter zonder té hard op te vallen.

Combineer met felle kleuren

Beige is een neutrale kleur die met veel andere tinten goed combineert. Een beige broek met een witte blouse oogt bijvoorbeeld heel chique, net als pakweg een zwarte jurk met een beige gekleurde jas. Maar het wordt spannender als je beige combineert met felle kleuren zoals rood, oranje of kobaltblauw. De kleuren kunnen dan echt voor zich spreken en beige zorgt ervoor dat het geheel in balans blijft en je er niet als een clown bijloopt.

Kies de juiste tint

Zoals dat voor elke kleur het geval is, past ook niet elke tint beige even goed bij elke huidkleur. Tenzij je een donkere huidskleur hebt, dan kom je weg met letterlijk alle fifty shades of beige. Als je een bleke huid hebt, kies je beter voor een donkere tint met een warme ondertoon. Anders kan je er wel eens ziek uitzien. Toch is dat natuurlijk ook weer niet voor iedereen hetzelfde. Eén regel opschrijven is dan ook moeilijk. Zoveel mogelijk kledingitems in verschillende tinten passen is en blijft de beste oplossing om te weten te komen welke kleur jou flatteert en welke niet.

Draag gouden accessoires

De combinatie van beige en goud is een match made in heaven. Ze zitten beide in dezelfde ‘kleur familie’ waardoor ze elkaar alleen maar extra complimenteren. Eender welk beige kledingstuk – hoe goedkoop of duur ook - zal meteen een stukje chiquer ogen in combinatie met een gouden juweel bij.

Nog op zoek naar inspiratie? Wij zochten enkele leuke beige kledingstukken bij elkaar:

1/ Jasje van Cos, € 135, online en in de winkels te koop.

2/ Oorbellen van Studio Collect, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

3/ Broek van Edited, € 69,90, online te koop.

4/ Trui van Collectors Club, € 265, o.a. te koop bij A Suivre.

5/ Hemd-jasje van Vila, € 59,90, online en in de winkels te koop.

6/ Leren rok van Arket, € 250, te koop in de winkels.

7/ Sneakers van Arkk, € 110, o.a. online te koop.