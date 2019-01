“Rijstwater voor je haar”: waarom deze Google zoekopdracht met 2000% is gestegen Valérie Wauters

29 januari 2019

12u01

Bron: Vogue 0 Style De nieuwste haartrend, die eigenlijk helemaal niet nieuw is? Rijstwater om je haar langer, zachter en sterker te maken. De populariteit van de zoekterm steeg de afgelopen maanden met maar liefst 2000%, en ook de video’s en blogpost over dit nieuwe haarwasritueel schieten als paddestoelen uit de grond.

Om te beginnen is het belangrijk om te zeggen dat het helemaal niet zo nieuw is om je haar te wassen met rijstwater. Eigenlijk gaat het hier om een oude Japanse traditie die de naam yu-su-ru draagt. Vrouwen in Japan wassen immers al eeuwen hun lokken met rijstwater, om ze langer en sterker te maken.

Moeilijk is het trouwens niet, om je eigen rijstwaterspoeling te maken. Al wat je hiervoor nodig hebt is een kopje water, een kopje rijst, een vergiet en een lege pot. Kap het water samen met de rijst in een lege pot, en roer goed door, tot het water een melkwitte kleur krijgt. Giet het geheel vervolgens door het vergiet, waarbij je het water terug opvangt om te gebruiken. Met dit verse rijstwater kan je vervolgens je haar spoelen.

Hoe het dan komt dat rijstwater zo goed is voor je haar (en zelfs voor je huid)? “Het is rijk aan aminozuren en vitaminen, die je haar een boost geven en het sneller doen groeien”, aldus Alyssa Hrisko van Seven Haircare tegen Byrdie. Niet geheel onlogisch, als je weet dat rijst rijk is aan proteïne. Een kopje gekookte wilde rijst bevat zes gram proteïne, gekookte bruine rijst vier tot vijf gram. Rijst bevat daarnaast het ingrediënt inositol, wat volgens onderzoek helpt bij het herstellen van beschadigd haar.

