"Iedere dag een gezichtsmassage": dit is het geheim van de mooie huid van Meghan Markle Sophie Vereycken

14u01

Als er één ding is dat we over Meghan Markle kunnen zeggen, dan is het wel dat ze er altijd stralend uitziet. Letterlijk, want de actrice heeft een puntgave huid waar menig vrouw jaloers op is. En met haar trouwdag in de aantocht besteedt ze nog eens extra aandacht aan haar teint. Gelukkig voor ons is ze niet te beroerd om haar tips te delen.

Goede genen heeft de actrice ongetwijfeld, kijk maar naar haar uitgesproken jukbeenderen, reebruine ogen en volle lippen. Maar er speelt meer dan alleen dat. De bekwame handen van schoonheidsspecialiste Nichola Joss, bijvoorbeeld. Die ondertussen al druk in de weer is met het voorbereiden van de huid van de actrice voor de grote dag.

Start op voorhand.

Belangrijk feest, evenement of misschien zelfs je eigen trouwdag? Wie dacht enkele dagen voordien te beginnen smeren, is rijkelijk te laat. "Zeker als je een probleemhuid hebt, bijvoorbeeld met acne of oude littekens, moet je minstens vier tot vijf maanden op voorhand beginnen," legt Joss uit. "Om de twee weken een behandeling is geen overbodige luxe."

Gezichtsmassages

Heb jij als gewone sterveling niet het budget om iedere maand naar het schoonheidssalon te gaan? Begrijpelijk. In dat geval raadt Joss aan om je huid zelf te verwennen met gezichtsmassages. "Die zorgen er niet alleen voor dat er minder spanning op je huid zit, maar zorgen ook voor een betere huidtextuur." Het geheim van een goede gezichtsmassage? Een reinigende gezichtsolie. Hoe doe je het? Vrij simpel: verwarm de olie eerst tussen je handpalmen. Vervolgens leg je je handen op je gezicht en wrijf je langzaam naar buiten toe, richting je slapen. Dit herhaal je een paar keer, tot de olie over je hele gezicht verdeeld is. Dan ga je 1 minuut lang de olie inmasseren. Begin in het midden van je gezicht, en masseer met je vingertoppen, van binnen naar buiten en van onderen naar boven.

Daarna kan je enkele specifieke massagetechnieken toepassen:

- Voor een strakke kaaklijn: buig je wijs- en middelvinger van beide handen en plaats je kin tussen je knokels. Oefen stevige druk uit en glij van je kaaklijn naar oren en weer terug. Herhaal 6 keer.

- Voor kleine rimpeltjes: plaats je vingertoppen net boven het hoogste punt van je wenkbrauw en wrijf met voldoende druk van je wenkbrauw naar je haargrens. Daar stop je (ga zeker niet terug naar beneden wrijven), en vervolgens doe je dezelfde beweging opnieuw. Herhaal 6 keer.

- Voor meer stevigheid: leg je duimen net onder je jukbeenderen en zorg dat je je handpalmen in de spiegel kan zien. Duw zachtjes omhoog. Werk van het midden van je gezicht naar buiten toe.

Gebruik geen agressieve producten

Het lijkt verleidelijk om voor een product te kiezen dat rimpels doet verwijnen en meteen ook littekens, puistjes en donkere plekjes aanpakt. "Zulke producten zijn veel te hard voor je huid, en zullen waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen," drukt Joss ons op het hart. Je blijft er dan ook beter van weg zo dicht op een belangrijk evenement. "Alles dat corrigerend werkt, zoals peelings op basis van zuren, ingrijpende microdermabrasie of laserbehandelingen doe je best minimaal drie maand op voorhand," vertelt ze. "Dat komt omdat je tijdens de twee laatste maanden vooral moet focussen op het kalmeren en hydrateren van de huid."

Kies voor zachte actieve ingrediënten, zoals hyaluronzuur, vitamine C en vitamine E. Neem ongeveer een erwtje product en masseer dat 's ochtends in net voor je je dagcrème aanbrengt. En vergeet ook zeker niet om een zonnefactor te gebruiken voor je de deur uitgaat.

De dag zelf

Op de grote dag moet je vooral erg voorzichtig omspringen met je huid. Gebruik eenvoudige, verzorgende producten, zoals een hydraterend masker. Laat je huid ook zoveel mogelijk met rust: ga niet aan puistjes zitten pulken, en blijf met je handen weg van je gezicht. En vergeet natuurlijk niet om je huid te masseren.