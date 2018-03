'Queen of recycling' Mathilde: onze koningin draagt bewust kledij opnieuw Nina Dillen

13u48 0 Style De blauwgrijze mantel die koningin Mathilde draagt bij haar bezoek aan Canada blijkt eentje uit de oude doos, zo merkte de blog Modekoningin Mathilde op. In 2003 droeg ze hem al eens in Polen. Wie hoopte op een stockverkoop met jurken van de koningin is eraan voor de moeite, want Mathilde lijkt haar hele garderobe netjes bij te houden en regelmatig opnieuw te dragen. "Ze doet dit bewust, omdat ze vindt dat ze al genoeg kleren heeft," verklaart modeontwerper Edouard Vermeulen.

Een blauwgrijze jas die in 2003 al eens in Polen gedragen werd. De roze mantel die zowel in 2017 als in 2012 dienst deed. Of een avondkleedje waar de koningin eerder in Zweden in 2015 al eens in schitterde. "De koningin doet dit bewust," verklaart Edouard Vermeulen van modehuis Natan, de favoriete ontwerper van Mathilde. "Ze vindt dat ze genoeg kledij heeft en dat het ethisch gezien niet correct zou zijn om elke keer iets nieuws te laten maken. Wel zal ze ervoor zorgen dat ze oude stukken altijd opnieuw combineert, met een nieuwe hoed of een sjaaltje bijvoorbeeld."

Vrouwelijke royals recycleren wel vaker kledij. Zeker als je vier à vijf keer per week een belangrijk bezoek moet doen. Edouard Vermeulen

"Bij een speciale gelegenheid zal ze wel iets nieuws dragen. Zo worden bij een meerdaagse trip één à twee nieuwe outfits voorzien. Voor Canada is dat een groen-beige kleed met een groene hoed dat ze waarschijnlijk overmorgen zal aantrekken, omdat die kleuren passen binnen het thema van de reis."

Tijdloze stuks zoals een mantel of blazer, kan je vijftien jaar later nog zonder problemen dragen Edouard Vermeulen

"Vrouwelijke royals recycleren wel vaker kledij. Zeker als je nog jong bent en zo’n vier à vijf keer per week een belangrijk bezoek moet doen, dan is het onmogelijk om voor elke situatie iets nieuws te hebben. Dat komt neer op twintig stuks per maand, zoiets is niet haalbaar."

Ten minste houdbaar tot: 15 jaar later

Dat Mathilde er niet modieus zou bijlopen door oude stuks te recycleren, ontkracht de ontwerper. "Een koninklijke garderobe is nooit extravagant en vrij tijdloos, waardoor de stuks bij elke gelegenheid passen." Maar een mantel uit 2003 vijftien jaar later opnieuw dragen, komt iedereen daar mee weg? "Bij tijdloze basic stukken zoals jassen, broeken of een blazer kan dat perfect. Daar verandert weinig aan doorheen de jaren, tenzij details zoals de kleur of hoe de knopen erop staan. Een jurk zou ik vijftien jaar na datum niet opnieuw dragen, daar zou ik een maximum op plaatsen van tien jaar. Een deftige avondjurk heeft een iets langere houdbaarheidsdatum dan een gewoon jurkje of een cocktaildress." Ook geen onbelangrijk detail: je moet er natuurlijk nog steeds in passen. "Dat Mathilde vijftien jaar later nog steeds in dezelfde kledingmaat past, vind ik chapeau," besluit Jelka van Duyse van de blog modekoningmathilde.be nog.