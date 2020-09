“Putje in een houten meubel? Fiks het met een walnoot.” Tweedehands interieurspullen shoppen: de slimme tips van Kat van My Ex Boyfriend

Style Het is Second Hand September, een initiatief van Oxfam dat wil aansporen om meer tweedehands te shoppen. Zelf nog wat sceptisch? Geen idee hoe je eraan begint, hoe je goede stukken vindt voor je interieur of op welke valkuilen je moet letten? Kat (34) van het Mechelse My Ex Boyfriend verklapt hoe en waar je succesvol shopt, hoe je een item met kleine imperfecties snel fikst en andere geheimen van de stiel. “Als je in deze wegwerpmaatschappij nog stevige meubels wil met een zacht prijskaartje, kom je vanzelf bij tweedehands terecht.”

Oxfam lanceert dit jaar ‘Second Hand September’ in het Verenigd Koninkrijk. De bedoeling? Wie meedoet, probeert dertig dagen lang alleen maar tweedehands te shoppen. Het doel? Ons doen inzien dat tweedehands niet meer stoffig, muf en versleten is, maar wel uniek, persoonlijk en ecologisch. Ondertussen hebben ook steeds meer Belgen dat door. Maar Kat Vereeken van de Mechelse vintageshop My Ex Boyfriend was er iets vroeger bij. Al sinds 2013 verloor ze haar hart aan ‘preloved’ interieurspullen. “Ik woonde toen in Brussel en vond op de rommelmarkten zulke mooie spullen voor op m'n appartement. Het waren spullen zonder een naam, label of designer, maar dat maakte ze voor mij niet minder bijzonder.”

(Lees verder onder de foto.)

Via de webshop van My Ex Boyfriend en de fysieke winkel in Mechelen verkoopt Kat naast originele nieuwe items ook tweedehands interieurspullen groot en klein. “Als je in deze wegwerpmaatschappij nog solide meubels wil die jaren zullen meegaan, met een zacht prijskaartje, dan kom je bij tweedehands terecht. Ik merk dat die tegenbeweging vaart neemt: mensen willen zich afzetten tegen de eenheidsworst, tegen het interieur dat je online tien keer tegenkomt. En ja, een kastje van Ikea kan leuk zijn. Maar nog leuker is een kastje dat niemand anders heeft, met een persoonlijkheid en een verhaal.”

Na zeven jaar professioneel tweedehands interieurspullen te shoppen en verkopen, verzamelde Kat een resem slimme tactieken en trucs om dat zo succesvol mogelijk te doen. We gieten ze voor jou allemaal in een lijstje.

Waar shop je?

- “Rommelmarkten zijn heerlijk als je daar een liefhebber van bent. Het is wel tijdsintensief en soms kom je met lege handen thuis. Maar je kan er fantastische dingen vinden. In Brussel is de markt op het Vossenplein natuurlijk een must. In Waterloo is er elke zondagochtend ook een hele grote. En de Braderie de Lille in september is ook een aanrader. Baanbrekende tactieken voor de rommelmarkt zijn er niet echt: loop rond en laat je verrassen. Ga vroeg voor vondsten en laat voor koopjes. En durf te onderhandelen. Ga daarvoor af op je gevoel: twijfel je, bied dan lager dan wat je zou willen geven om zo bij de prijs uit te komen die je wil betalen.”

- “Ik shop heel veel online nu. Tweedehands.be gebruik ik het meest, maar marktplaats.nl is ook een belangrijke: in Nederland zijn ze al net iets meer bezig met vintage. Op die websites moet je gericht zoeken: typ in de zoekbalk de naam van een bepaalde ontwerper of een specifiek meubel in. En doe dat vaak genoeg, zodat je als eerste merkt dat er iets nieuws online komt. Houd het contact met de verkoper trouwens kort om je kans op succes te vergroten: die wil vaak gewoon snel van zijn item af zijn.”

- “Op Facebook loont het om de grote groep ‘Vintage Market’ te volgen, die zit vol vintagefans. Al merk je dat ook wel aan de prijzen. Houd ook lokale Facebookgroepen in het oog voor goedkopere vondsten, voor elke stad is er wel eentje te vinden.”

- “Kringloopwinkels zijn natuurlijk een must. Maar ook een gok: soms vind je daar helemaal niks, soms meerdere prachtige stukken op een dag. Ga dus vaak genoeg langs. En check de Retrodag van de Kringwinkel, als je vroeg genoeg gaat strik je er unieke dingen.”

- “Geen tijd om te gaan snuisteren op markten of online? Dan zijn vintageshops als de onze – of ik denk ook aan Nome Furniture in Antwerpen – jouw go-to. Je betaalt er iets meer, maar dat compenseert de uren die je zou spenderen aan items zoeken en eventuele herstellingen die ze nodig hebben.”

Hoe shop je efficiënt en succesvol?

- “Voor mij moet een tweedehandsitem bovenal nog stevig zijn. En een meubel moet nog functioneel kunnen zijn. Als het dat niet meer is, kan je het gerust nog kopen, maar dan is het een kunstobject. Voelt het kastje of de stoel nog sterk en solide aan? Zitten alle vijzen nog goed vast of kan je ze desnoods aanspannen? Is het gemaakt van sterke materialen die de tand des tijds hebben doorstaan? Ik ga wat dat betreft liever voor meubels gemaakt van volhout in plaats van mdf (platen gemaakt van samengekleefde houtvezels, red.). Volhout kan je nog afschuren en opnieuw vernissen, bij mdf is de kans groter dat je het item dan verpest. Klop er eens op: klinkt het niet te hol? Of til het eens op: een meubel van volhout is een pak zwaarder.”

(Lees verder onder de foto.)

- “Koop je een tweedehandsstuk van een ontwerper? Check goed de details om te weten of je geen namaak koopt: soms zit het ’m in een label op een specifieke plaats of een gravering op een specifieke poot. Zorg dus eerst dat je de ontwerper hebt geresearcht voor je tot een aankoop overgaat, want namaak komt steeds meer voor.”

- “Let op met stoffen. Iets herstofferen kost enorm veel geld, dus koop alleen stoffen items als ze echt nog in goede conditie zijn. Toch een vlekje gespot? Weet dat donkere vlekken vaak moeilijker te verwijderen zijn. Lijkt de vlek meer ‘op’ de stof te liggen, zoals bij gesmolten chocolade? Dan kan je hem misschien nog eraf krabben. (Nep)leder is dan een beter en veiliger alternatief, skaileer kan je zelfs gewoon met water wassen. Grote tapijten raad ik af: het zou weleens kunnen dat daar beestjes in zitten. Ik zou een tweedehandstapijt in elk geval altijd kuisen. Rol het buitenshuis open, strooi er waspoeder over, schrob het helemaal schoon met een borstel, spoel af met een lans en laat het drogen. Maar een leuk karweitje is dat niet.”

Wat moet je dubbelchecken?

- “Veel vintage meubels staan op pootjes. Die kunnen het zwaar te verduren hebben gekregen tijdens het (vele) verhuizen. Check die dus altijd goed. Lijken ze nog stevig? Of zijn ze al eens afgebroken? Zijn de poten niet gespleten? Als ze echt niet meer te redden zijn, kan je ze thuis vervangen, met ‘hairpin legs’ bijvoorbeeld. Maar weet dat je dan nog een extra kost aan het item hebt.”

(Lees verder onder de foto.)

- “Heel vaak zal een tweedehandsitem wel wat gebruikssporen vertonen. Maar afgebladderde verf of een paar krassen kunnen een item soms net mooier maken, vind ik. Toch geen fan van de verf op een houten item? Je kan het thuis afschuren tot het hout weer tevoorschijn komt en opnieuw vernissen. Of je kan gewoon voor een nieuw laagje verf kiezen.”

- “Houtworm is echt gevaarlijk. Als je een item met houtworm in huis haalt, kunnen de beestjes het hout in je huis infiltreren en het ongezien tientallen jaren lang wegvreten. Zie je dat een meubel veel gaatjes heeft op een bepaalde plaats, let dan op. Bij kasten moet je zeker onderaan kijken. Soms zitten de beestjes maar in een bepaalde plank: haal die er dan gewoon uit. Een andere optie is het item behandelen. Dan ben je ook zeker dat ze dood zijn. Niet dat het zo vaak gebeurt dat een item houtwormen heeft, maar wees toch voorzichtig.”

Kleine imperfecties die je kan fiksen

- “Kocht je een houten item met wat schrammen of putjes? Wrijf gepelde walnoten over die putjes. De noten geven een vettige, houtkleurige substantie af die de gaatjes opvult en zo veel minder zichtbaar maakt.”

- “Kocht je een houten item met vlekken? Het product ‘Meubeline’ van HG is een wondermiddel. Heel veel krassen, vlekken of kringen verdwijnen er volledig mee.”

- “Heeft het tweedehandsitem een muf geurtje? Vaak heeft het gewoon lange tijd geen verse lucht gezien, dus verlucht het item even buitenshuis. Andere opties: leg wat geurige oude theezakjes, gebruikte koffie of sinaasappels met kruidnagel in het item.”

- “Als de schuiven van een houten kast het niet meer zo goed doen, kan je ze invetten. En dat doe je gewoon met een kaars. Wrijf de kaars over de schuivende delen, et voilà. De schuif even opschuren kan ook helpen: vaak is het hout met de jaren gewoon wat uitgezet.”

- “Zie je verkleuringen in het hout? Dat valt niet altijd op te lossen met een schuursessie: soms is de verkleuring gewoon te diep het hout ingedrongen. Als het probleem zich enkel op een kastdeurtje of schuif voordoet, is het een leuk idee om het verkleurde deel een nieuw kleurtje te geven of te behangen voor een tof effect.”

- “Een metalen item dat wat roestvlekken of spikkeltjes heeft, kan je meestal redden door het eens keigoed te kuisen. Niet met javel, gewoon een ander stevig kuisproduct. Bij zwarte pootjes kan je er daarna nog met een nieuw laagje zwarte verf of lak overheen gaan.”

- “Wil je een tweedehands houten item graag in de badkamer zetten? Dat is een erg vochtige omgeving, dus het item extra vernissen is zeker geen overbodige luxe. Gebruik liefst ook vernis die tegen vocht kan: bootvernis, bijvoorbeeld.”

Hoe huw je het met eerstehands?

- “Ik hanteer meestal deze regel: als een meubel vooral functioneel moet zijn, koop ik het eerstehands. Iets dat eerder decoratief is, tweedehands. De mix maakt het boeiend: durf voor een nieuwe eettafel met vintage stoelen of een nieuwe zetel met vintage bijzettafeltjes te gaan. De nieuwe items mogen heel strak en modern zijn, vind ik persoonlijk. De tweedehandsitems zorgen dan voor een portie karakter.”

