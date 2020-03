“Prijsverschil kappers voor knipbeurt dames en heren is discriminerend” oordeelt Nederlandse toezichthouder op mensenrechten Tom Tates

17 maart 2020

16u30

Het College voor de Rechten van de Mens, een onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten in Nederland, adviseert kapperszaken bij onze noorderburen om voortaan met gedetailleerde prijslijsten aan te tonen waarom de behandeling van vrouwenharen duurder en langer kan uitpakken dan een knipbeurt voor mannen. Anders bestaat de mogelijkheid dat de salons zich schuldig maken aan discriminatie op grond van geslacht, oordeelde het Colllege vandaag.

De uitspraak is niet juridisch bindend en betekent dus niet dat alle kappers in Nederland hun tarieven voor dames en heren direct moeten bijstellen.

De discriminatiezaak was aangespannen door feministe Winnie Hänschen (33) uit Hoofddorp nabij Amsterdam, die op basis van eigen ervaringen bij vestigingen van twee kappersketens meent dat salons zich in hun prijsstelling op grote schaal schuldig maken aan ongelijke behandeling op grond van geslacht. Dat is, aldus Hänschen, verboden volgens artikel 1 van de Grondwet. Ze diende eerder dit jaar aan officiële aanklacht in tegen twee bedrijven die in haar ogen geen genderneutrale tarieven en aanpak hanteren. “Bij veel kapperszaken moet ik meer betalen dan een man. Dat is toch niet eerlijk?” Volgens Hänschen is een kapper met haar in een kwartiertje klaar en zit ze niet te wachten op extra's die de prijs opjagen, zoals warme handdoekjes, uitgebreide haaranalyses of Japanse wasmassages.

Hänschen schreef in haar blog van september 2019 al over haar strijd voor gelijke kniprechten: “Goed, en het zijn maar kappers en het gaat alleen maar om iets lulligs, maar dan is het maar iets lulligs; al wordt het mijn dood, ik zal strijden voor rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle mensen met haar op hun hoofd’. Voordat ze het wist, had ze een formele klacht over discriminatie ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens.

Nu bepalen kappers wat ik zou willen, ik vind dat stereotyperend en verkeerd Winnie Hänschen

Het college boog zich begin februari dit jaar over de zaak. Vertegenwoordigers van twee ketens waar Hänschen haar lokken wel eens liet doen - Tony & Guy en Cosmo Hairstyling - kwamen tijdens die zitting aan het woord. Volgens Cosmo wil 98 procent van de vrouwen bij de kapper een luxe ervaring met allerlei behandelingen. De man wil, aldus de firma, meestal geen gedoe met borstels, drogers, gel, lak of maskertjes. Al kan hij het krijgen als hij extra betaalt. Hänschen daarover: “Maar als ik het als vrouw allemaal niet wil, moet ik toch ook mínder kunnen betalen? Nu bepalen kappers wat ik zou willen, ik vind dat stereotyperend en verkeerd.”

Vrijheid

Volgens het College voor de Rechten van de Mens, zo staat in een vandaag vrijgegeven oordeel, dwingt een geringere keuzevrijheid voor vrouwen bij kappers hen in de richting van een langere en uitvoerigere behandeling met een hogere prijs. “De vrijheid om te kiezen voor een bepaalde behandeling, de een duurder dan de ander, is voor mannen dus groter is dan voor vrouwen.”

“Het geslacht van de klant is derhalve bepalend voor de duur en omvang van de behandeling en daarmee voor de prijs ervan. Ook als het kapsel van de vrouwelijke klant de langere duur en uitgebreidere inhoud van de behandeling niet rechtvaardigt of noodzakelijk maakt, kan zij zich niet – of slechts via extra inspanningen in gesprek met de haarstylist – onttrekken aan de hogere prijsstelling”, aldus het college. “Hiermee is sprake van direct onderscheid op grond van geslacht bij het aanbod van behandelingen en het daaraan gekoppelde prijsbeleid.”

Het College beveelt Tony & Guy, Cosmo en eventueel andere salons aan om in prijslijsten omschrijvingen op te nemen van de inhoud (en eventueel geschatte tijdsduur) van de behandelingen en de kosten van die behandelingen alleen daar aan te koppelen. “Met een dergelijke presentatie van de diverse behandelingen kan worden vermeden dat de suggestie wordt gewekt dat een bepaalde kappersbehandeling slechts aangeboden wordt voor personen van één bepaald geslacht.” Winnie Hänschen was nog niet voor commentaar op het oordeel bereikbaar.