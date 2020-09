‘Plant lady’ Sofie tipt de beste kamerplanten voor het najaar: “Veel planten sterven in de winter, maar in 9 op de 10 gevallen kan je dat voorkomen”

Style Bloemen verwelken, scheepjes vergaan, maar je kamerplant? Die laat je het liefst voor eeuwig staan. Met de herfst in aantocht kies je het best voor een plant die overleeft met minder zonlicht en meer centrale verwarming. Sofie Vertongen (33), eigenares van The Plant Corner, weet raad. “In de slaapkamer zit je goed met een sanseveria of een aloë vera. Dat zijn de enige twee planten die ’s nachts stikstof omzetten naar zuurstof, waardoor je beter slaapt.”

Of de seizoenen een impact hebben op je kamerplanten? Reken maar van yes. Tijdens de herfst en winter is er minder zonlicht en daar hou je best rekening mee. “Eigenlijk is de gouden regel: een plant mag je niet verplaatsen. Je mag hem hoogstens een klein kwartje draaien naar het zonlicht toe. That’s it. Anders groeit de plant niet mooi recht”, vertelt Sofie Vertongen. “Enkel in de herfst mag je deze regel één keer breken. Omdat de zon minder lang en minder fel schijnt, mag je de pot één of twee meter dichter bij het raam zetten.”

Veel mensen zitten tijdens het najaar dan ook met de groene vingers in het haar. Hun plantjes floreerden in de zomer, maar wanneer de herfst start, zien ze er plots verlept uit. “De meeste planten sterven in de winter. In negen op de tien gevallen kan je dat voorkomen door ze meer in het licht te zetten”, meent Sofie.

Tijdens de herfst en winter is de potgrond beter iets te droog dan te nat Sofie Vertongen, eigenares van de Antwerpse plantenzaak The Plant Corner.

Daarnaast heeft je groene kameraad ook iets minder water nodig. “Omdat ze minder licht krijgen, hebben de planten minder tijd om al het water op te nemen en te verdampen. Geef dus minder water, anders blijven ze te lang met hun voetjes in ’t nat staan en krijg je wortelrot. Als het kouder en donkerder wordt, is de potgrond beter iets te droog dan te nat.”

Vervelende beestjes

Nog een tip van Sofie: denk eraan om elke week water te verstuiven over de bladeren. “Als je de verwarming opzet, wordt de lucht binnenshuis wat droger. Het nadeel: die warme droge lucht trekt bladluis, wolluis, spint, ... aan. Gelukkig is er een simpele oplossing. Door voldoende water te verstuiven op de bladeren, verhoog je de luchtvochtigheid en heb je minder last van de vervelende beestjes.”

Wil je een nieuwe plant in huis halen, maar weet je niet goed welke? Sofie geeft tips:

1. Ficus

“De ficus, ofwel de rubberplant, is enorm in trek. Logisch, want hij is supermakkelijk te verzorgen en je vindt hem in allerlei leuke versies. Met bonte bladeren, roze vlekken of witte puntjes op het blad. Een extra pluspunt is dat de ficus dikke bladeren heeft die goed tegen droge lucht kunnen. Bovendien is deze kerel luchtzuiverend. Handig als je tijdens de wintermaanden de verwarming aanzet en de ramen sluit, waardoor je minder frisse lucht binnenkrijgt.”

Hoe verzorgen? “De ficus staat niet graag met z’n wortels in het water. Daarom mag je hem nooit rechtstreeks in een pot zetten. Zelfs niet als je onderaan hydrokorrels legt die overtollig water opnemen. Idealiter plaats je deze plant in een pot met een gaatje en een schaal eronder. Verder is hij niet veeleisend. Je moet hem gewoon één keer per week wat water geven.”

2. Cactus

“Veel mensen blijven hun cactus water geven tijdens de winter. Dat is geen goed idee. Cactussen houden immers een winterslaap. Als ze op een iets koudere plek staan, kunnen ze dus twee of drie maanden zonder water. Pas vanaf maart moet je opnieuw elke week de gieter bovenhalen. Dankzij deze pauze groeit hij zelfs beter als je hem niet voortdurend water blijft geven.”

“Wist je trouwens dat cactussen elektrische stralingen opnemen? Als je veel moet thuiswerken, kan je de plant dus best in de buurt van je computer plaatsen. Volgens sommigen helpt dat om hoofdpijn te voorkomen. Euphorbia, ofwel de cowboycactus, is een dikke aanrader. Die is heel sterk en mega populair.”

Hoe verzorgen? “Geef hem voorlopig nog één keer per week een klein beetje water. Vanaf de wintermaanden mag je daarmee stoppen. En plaats hem vlak aan een raam zodat hij voldoende licht krijgt.”

3. Aloë vera en sanseveria

“Wie graag met een open raam slaapt, maar dat in de herfst en winter te koud vindt, kan een sanseveria of aloë vera in de slaapkamer zetten. Dat zijn de enige planten die ’s nachts stikstof omzetten naar zuurstof. Dat maakt een klein verschil, maar kan helpen om beter te slapen. Vind je sanseveria’s wat ouderwets? Dan ben je waarschijnlijk wel gecharmeerd door de sanseveria moonshine, die heeft lichte, muntgroene bladeren en ziet er iets frisser uit.”

Hoe verzorgen? “Om de twee weken moet je de planten een klein beetje water geven. Geen zorgen, plant mag kurkdroog staan.”

4. Calathea

“Een calathea mag niet in de zon staan. Dit is met andere woorden de ideale plant voor in het najaar. Al is dat er niet aan te zien. Hij is lekker fleurig, z’n bladeren hebben een roze onderkant en opvallende patroontjes. Bovendien zijn het goede luchtzuiveraars en luchtbevochtigers.”

Hoe verzorgen? “De bladeren van deze plant zijn iets dunner en dus ook fragieler. Zet hem op twee meter van het venster, geef hem twee keer per week een kleine hoeveelheid water én verstuif één keer per week de bladeren met water. Dat vraagt misschien iets meer werk, maar jij hebt er ook baat bij. Door water te verstuiven wordt de lucht vochtiger, wat aangenamer aanvoelt. Een win-win dus!”

Nog meer advies over groen in huis en tuin vind je in ons tuindossier.

Lees ook:

Meer groen in huis? Deze plant past perfect bij jou (en je levensstijl) (+)

De do’s-and-don’ts bij hangplanten