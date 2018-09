“Perfectie maakt ons ziek”: tête-à-tête met topfotograaf Peter Lindbergh (73) David Devriendt

15 september 2018

16u13 0 Style Hij maakte de supermodellen in de jaren negentig groot en kreeg al elke beroemdheid voor zijn lens. Maar o wee als je nog maar het woord fotoshoppen uitspreekt. Bekend voor zijn stijlvolle zwart-witfoto’s heeft hij aan saaie perfectie en lege glamour een broertje dood. “Mode interesseert me voor geen meter, ik wil alleen maar goede foto’s maken.”Een geanimeerd gesprek met de Duitse modefotograaf, Peter Lindbergh (73).

Hij lijkt wel een grumpy old man als je hem in levenden lijve ziet, en vooral hoort, want Peter Lindbergh neemt geen blad voor de mond als hij het heeft over modefotografie, al veertig jaar lang zijn vak en zijn passie. Ook al rukken alleen de grootste supermodellen en de beroemdste actrices aan voor zijn kiekjes, toch is hij faliekant tegen fotoshoppen, haat hij te veel make-up en van glamour krijgt hij het al helemaal op zijn heupen. Te saai, te leeg. Liever stript hij vrouwen van alle opsmuk, en priemt hij in hun ware ziel. Zo vecht hij tegen de tirannie van de perfectie. Maar dat is maar één kant van hem: zelfs als hij bijt in de hand die hem voedt, doet hij dat met alle charme. En gelukkig voor ons loopt hij ook niet al te hoog op met de tijd. De afgesproken vijftien minuten, tijdens een signeersessie in de Brusselse Taschen-winkel, worden er dertig.

Je handelsmerk is dat je nooit gezichten en lichamen retoucheert. Vanwaar dat categorieke verzet?

“Door foto’s massaal te manipuleren en te bewerken zijn we zo gewend geraakt aan celebrity’s die ontdaan zijn van hun menselijkheid, en toch beschouwen we ze als echt. Dat klopt niet. Elke rimpel, elke frons wordt vakkundig weggegomd tot er in mijn ogen alleen maar vlakheid ontstaat. Voor mij is echte schoonheid jezelf omarmen, met al je onvolkomenheden en onzekerheden.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN