& Other Stories viert Internationale Vrouwendag met Instagramactie Margo Verhasselt

02 maart 2020

14u04 0 Style Op 8 maart wordt International Women’s Day gevierd en dat zijn ze ook bij de Zweedse winkelketen & Other Stories niet vergeten. Het merk liet fotografen zichzelf achter de lens plaatsen om zo zelfexpressie te vieren.

“& Other Stories heeft individualiteit altijd hoog in het vaandel gedragen, daarom wilden we dit jaar op Internationale Vrouwendag focussen op zelfexpressie. Door samen te werken met fotografen die we bewonderen, hen te vragen om hun verhalen te delen via zelfportretten, hopen we onze klanten te motiveren om hun eigen zelfportretten te delen en over zichzelf te reflecteren”, stelt Anna Nyrén, Head of Co-labs bij & Other Stories.

De keten sloeg de handen in elkaar met fotografen van over de hele wereld: Gia Coppola, Wang Ziqian, Amanda Charchian, Grace Bukunmi, het duo Lottermann & Fuentes, Wai Lin Tse, Laura Kampman en Ewa-Marie Rundquis. Ze tonen hun zelfportretten en delen hiermee hun levensverhaal.

& Other Stories wil hun klanten aanmoedigen om zichzelf uit te drukken door hun eigen zelfportret te delen op Instagram met de #herimageherstory of om de acht portretten van de fotografen te ontdekken, die trouwens ook gedrukt werden op limited edition posters. De opbrengst daarvan, samen met € 1 per foto die gepost wordt met de hashtag op Instagram in maart, wordt gedoneerd aan CARE, een organisatie die zich inzet voor kansarme vrouwen.