& Other Stories stelt nieuwe samenwerking met House of Hackney voor Timon Van Mechelen

17 mei 2018

16u50 0 Style De Zweedse modeketen & Other Stories werkt dit seizoen samen met het wereldberoemde Londense textielhuis House of Hackney. Dat resulteerde in een aantal kledingstukken, accessoires en schoenen met bonte prints. House of Hackney staat bekend om haar wilde en kleurige stoffen, behangprints en bekleding.

“De collectie die we samen creëerden is een verheven versie van de natuur. We hebben ons laten inspireren door Britse psychedelica, kleurrijke stoffen van onze lokale Ridley Road Market en de artistieke sfeer van de Bloomsbury Group,” legt één van de twee Hackney-oprichters Frieda Gormley uit.

Elke vrouw moet zich vrij voelen

De collectie doet erg vrouwelijk en een beetje artistiek aan en ze bestaat uit jurken en rokken, brede broeken, volumineuze bloezen en ook tassen, schoenen en sjaals, voornamelijk gemaakt van duurzame materialen, zoals TENCEL® en organisch katoen. De silhouetten werden bewust vloeiend gehouden, om zo te weerspiegelen dat elke vrouw zich vrij zou moeten voelen om te bewegen, te spelen en open te bloeien.

Eerst kozen Hackney-oprichters Frieda en Javvy de prints; ze combineerden hun kenmerkende bloemen- en zebraprints met nieuwe nuances van blauw en verbrande tinten. Zo creëerden ze een splinternieuw ‘levensboom’-gebladerte van House of Hackney. Het team van & Other Stories werkte samen met het duo voor het bepalen van de vormen en silhouetten en het putte uit inspiratiebronnen als Kate Bush en de Londense straatmode.

De collecte is vanaf de 24 mei 2018 verkrijgbaar in een selectie winkels van & Other Stories en online.