& Other Stories sluit de deuren in Hasselt Margo Verhasselt

04 november 2019

11u27

Bron: Het Belang van Limburg 0 Style Na amper 2,5 jaar sluit het Limburgse filiaal van & Other Stories haar deuren in Hasselt.

2,5 jaar geleden opende een winkel van het Zweedse merk & Other Stories de deuren in de Hoogstraat, maar die sluiten opnieuw op 28 december. Het is de eerste sluiting van het label in ons land. Het merk heeft wel nog drie andere winkels in België: in Antwerpen, Brussel en Gent.

Er werd al een andere huurder voor het pand gevonden, alleen is nog niet bekend wie dat is. De medewerkers van de winkel zouden aan de slag kunnen in andere winkels van de H&M-groep.