#Nofilter: nieuwe lingeriecampagne zet authentieke vrouwen in de kijker LDC

17 juni 2020

10u54 0 Style Geen topmodellen of Photoshop, wél authentieke vrouwen die zichzelf fotografeerden. Zo ziet de nieuwe lingeriecampagne van Monki eruit. Daarmee maakt het modemerk komaf met de gangbare praktijk om reclamefoto’s te retoucheren.

Elk lichaam is mooi zoals het is, vinden ze bij Monki. Ongeacht vetrolletjes, moedervlekken of een maatje meer. Het Zweedse kledinglabel vroeg daarom aan modellen Isabelle Lundqvist, Edie Rose en Lotta Lavanti om zichzelf te fotograferen in hun eigen huis én in hun favoriete ondergoedsetje.

De drie vrouwen vertellen hoe ze zich empowered voelen over hun eigen lichaam en hoe ze thuis hun idee over body positivity versterken. “Ik hou van mijn lichaam”, zegt Edie. “We mogen niet vergeten dat ons lichaam een functie heeft, en niet gewoon iets moois is waar anderen naar kunnen kijken.” Lotta voegt daar nog aan toe: “Ik ben laat op de kar gesprongen. Ik had veel eerder aan zelfliefde moeten doen, zeker tijdens mijn puberteit. Ondertussen geniet ik van mijn lichaam door rond te dansen in mijn appartement. Bewegen maakt me gelukkig."

(Lees verder onder de foto’s)

Met de #nofilter-campagnes wil Monki de mode-industrie stimuleren om te stoppen met het retoucheren van lichamen, vooral bij fotoshoots in ondergoed. Hun nieuwste collectie is vanaf nu verkrijgbaar in de winkels en online.