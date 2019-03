Lancôme Gesponsorde inhoud ​Moet jij een koele of warme foundation gebruiken? Dankzij dit trucje weet je het



Aangeboden door Lancôme

27 maart 2019

10u00 0

​40 verschillende tinten foundation om uit te kiezen? Steeds meer merken pakken tegenwoordig uit met een indrukwekkende waaier aan tinten. Super, want er zit dus sowieso een kleur tussen die perfect bij jou past. Maar hoe pik je die ideale kleur eruit?

In de video hieronder ontdek je een paar handige trucjes die je helpen bij het uitzoeken van de juiste tint foundation.

Samengevat moet je hiermee rekening houden:

1. je ondertoon

Eerste to do: check welke ondertoon je huid heeft: warm, neutraal of koel. Hoe weet je welk type jij bent? Simpel: kijk naar de aders op je pols. Kleuren die blauw tot paars, dan heb je waarschijnlijk een roze tint in je huid en dus een koele ondertoon. Eerder groen? Dan heb je wellicht een warme ondertoon en is je huid dus geler van toon. Maar mogelijk is het niet zo duidelijk en zit je ergens tussenin: in dat geval ben jij een neutraal type.

2. je huidtype

Vet, gevoelig of net droog: ook jouw huidtype speelt een rol bij de juiste keuze. Heb je een vette huid, dan is een matterende, olievrije en longlasting foundation je ding, een droge huid heeft net een hydraterende foundation nodig. Is je huid gevoelig, negeer dan de al te rijke, zwaardere formules en ga voor een light crème die egaliseert.

2. de juiste plek

Heel wat vrouwen testen foundation uit op hun hand. Toch is dit niet de slimste plek, omdat de huidtint van je hand verschilt met die van je gezicht. Logisch dus dat je je nieuwe foundation op je gezicht test. Waar precies, dat ontdek je hier (link naar artikel Julia).

4. daglicht

Leuk hoor, dat flatterende sfeerlicht, maar je foundation test je altijd in voldoende daglicht! Eventueel vraag je een sample om thuis uitgebreid de test te doen. Ook wanneer je je opmaakt, doe je dat dus gewoon het best in daglicht.

SOS cakey look…

Je vond de perfecte tint foundation, hebt je vervolgens zorgvuldig opgemaakt, eindigt met een laagje poeder en… hello cakey effect! Nog nooit van gehoord? ‘Cakey’ betekent dat je foundation erg zichtbaar wordt en ‘samenkoekt’. Waarom?

- Dé reden is dat je foundation niet matcht met je huidtype. Misschien is je huid vet, maar je foundation niet voldoende matterend. Zorg sowieso dat je huid voldoende vetvrij is alvorens je je opmaakt en gebruik een penseel voor een natuurlijker effect.

- Misschien gebruik je gekleurd poeder? Dit kan ervoor zorgen dat de kleur van je foundation verandert en je een té dekkend en dus cakey effect krijgt… Probeer liever transparant poeder en breng dit eerst aan de buitenzijde van je gezicht aan. Met het restantje poeder je de T-zone lichtjes.

- Tot slot is het een aanrader om met een settingspray je make-up te fixeren en zo het eventuele teveel aan poeder minder zichtbaar te maken.

Pick & choose!

De ultradekkende, longlasting foundation Teint Idole Ultra Wear van Lancôme bestaat in maar liefst 40 tinten. Keuzestress? Niet nodig!