Exclusief voor abonnees “Mijn topmoment is nog altijd mijn eerste Chanelshow”, het Vlaamse topmodel Noor Chaltin schittert nu in NINA David Devriendt

21 september 2019

09u22

Bron: NINA 0 Style ‘Een jonge Kate Moss.’ ‘Very cute’, zei wijlen Karl Lagerfeld over haar. Het Maaseikse topmodel – en nu ook NINA-covermodel – Noor Chaltin (18) loopt met haar imposante 1 meter 82 en engelengezicht catwalkshows voor de allergrootsten. Van Dior en Chanel tot Miu Miu en Comme des Garçons. Zelf blijft ze er opvallend nuchter onder.

Wat is het leukste aan topmodel zijn?

“De mensen die je ontmoet en de coole plekken waar je komt. Dit jaar alleen ben ik naar Bangkok geweest, naar Dubai, Korea, Marrakech ... Dat zijn plekken waar ik anders nooit meteen zelf naartoe zou gaan. Het is ook een heel gevarieerde job. Al zijn er ook schaduwzijdes. Het is een harde wereld, en het zijn lange dagen. Mensen keuren je ook de hele tijd, maar ik probeer me dat allemaal niet zo aan te trekken. Ze vinden altijd wel iets dat beter kan, dat is hun job. Ach, voor mij heffen de goede momenten de slechte volledig op.”

