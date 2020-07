‘Lelijke’ Lidl-slippers vliegen de deur uit: het geheim achter het succes

Na Zeeman, McDonald’s en Aldi heeft ook supermarktketen Lidl een eigen kledinglijn. Sportsokken, badslippers, T-shirts en felgekleurde sneakers voor een betaalbare prijs. Uiteraard mét het logo van de Duitse discounter. Nog geen week na de lancering is bijna alles uitverkocht. “Zeker in deze tijd is het heerlijk om voor een leuke prijs een grappig kledingstuk aan te schaffen.”

Wie dacht dat de witte badstoffen sok in combinatie met slippers voorgoed verleden tijd was, heeft het mis. Grote modenamen als Gucci en Prada koketteerden een paar jaar geleden al met de sportsok die inmiddels een campstatus heeft en ook door winkelketens als Zeeman en Lidl is ontdekt.

Op sociale media wemelt het van de foto's van jongeren die stoer poseren met witte Lidl-sokken (één euro) en bijpassende sneakers (15 euro) of slippers (4 euro). Een woordvoerster van Lidl laat weten dat de ‘fancollectie’ zo goed als uitverkocht is. “Vorig jaar zijn we begonnen met de verkoop van sportsokken met Lidl-logo. Dat liep zo goed dat we onze fanwear dit jaar behoorlijk hebben uitgebreid.”

Boxershort

Trendsetter is Zeeman. Al in 2012 kwam de textielsuper met een knalgeel T-shirt met blauw Zeeman-logo op de proppen. En een jaar later was een gele boxershort een van de knallers op de Huishoudbeurs. “In die tijd waren de relatief dure boxershorts van Björn Borg heel populair. Wij wilden een statement tegen dure merken maken door het op de markt brengen van een tegenhanger voor weinig geld. Dat pakte goed uit”, zegt Kasper Figee, hoofd branding en campagnes bij Zeeman.

De voorbije jaren breidde de textielketen de eigen fancollectie met succes uit. Figee verklaart de populariteit deels door een uitgekiende marketingcampagne, maar ook door het bewuster omgaan met geld. “De groep mensen die bewust koopt, groeit. Zij beseffen dat je niet altijd een paar sneakers voor honderden euro's hoeft aan te schaffen, maar dat er ook betaalbare alternatieven zijn. Alternatieven die met dank aan het goed neerzetten van ons merk hip zijn geworden. Met name jongeren die eerst zoiets hadden van ‘Zeeman? Daar blijf ik van weg’, hebben ons nu ook gevonden. Hierdoor worden onze spullen niet alleen gekocht door klanten met een kleine portemonnee.”

Vermarkten

Dyanne Beekman is styliste en eigenaar van Beekman Group, een bedrijf dat onder meer bedrijfskleding ontwerpt. Zij constateert dat ketens als Lidl en Zeeman de laatste jaren veel aandacht schenken aan het vermarkten van hun eigen merk. “Ze stralen uit dat ze trots zijn op wat ze maken. Luchtigheid en fun spelen een hoofdrol in de ontwerpen en dat wordt opgepakt door een vooral jong en hip publiek.’’

Beekman ontwerpt bedrijfskleding voor McDonald’s, maar ze merkt dat er steeds meer vraag is naar vrolijke merchandise. “Tegenwoordig verkoopt Mc Donald’s bijvoorbeeld ook – in beperkte oplage – een hoodie speciaal voor kids. Ik denk dan ook dat de fancollecties nog niet op hun retour zijn. Want zeker in deze tijd is het heerlijk voor een leuke prijs een grappig kledingstuk aan te schaffen. Het zorgt voor een geluksmomentje in barre tijden.’’