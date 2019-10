“Laat de mensen oordelen, ik ben tenminste eerlijk”: Matthias Schoenaerts in NINA mv

15u28 0 Style In zijn nieuwste Amerikaanse film The Mustang speelt hij met glans een gevangene in de Nevada State Prison. In het echte leven is Matthias Schoenaerts een vrije vogel. Altijd onderweg. Overal en nergens. Als een zigeuner. En ook in de liefde dwaalt hij nog wat rond. Van haar naar daar. “Tot ik die éne allesoverheersende betovering voel.”

We hebben een late afspraak. Kwart voor elf ’s avonds. Hij zit nog in een restaurant met vrienden, maar grist snel zijn safkes – roltabak op zijn Antwerps – en zijn glas raki mee en zet zich apart aan een tafeltje. Een aangenaam uur lang zal ik luisteren, lachen en leren. Zoals altijd weet deze mooie man, even oprecht als intens, zijn gedachten in een stroom van wervelende woorden te vertalen. “Ik voel zoveel energie door mijn lijf gieren. Ik ga knallen, lieve schat. Knállen!”

Hij heeft er nochtans net een lange tiende draaidag op zitten in Turkije, voor The Last Planet van regisseur Terrence Malick. De Netflixfilm The Laundromat, waarin hij naast Meryl Streep speelt, mag dan kritiek oogsten, de acteur gooit in Hollywood vooral hoge ogen. Zo ook met The Mustang – geproduceerd door Robert Redford. Die film sluit volgend weekend het filmfestival in Gent af. En dus komt Matthias ‘Scoonarts’ – zoals de Amerikanen het zeggen – nog eens naar huis. Enfin. Naar huis? “Ik ben al heel mijn leven een zigeuner”, lacht hij. Ook op amoureus vlak pint ’s lands grootste acteur zich voorlopig niet vast. “Er zijn zoveel mooie en boeiende vrouwen. Ik ga daar niet hypocriet over doen. Let people judge me.” Het volledige gesprek met Matthias lees je morgen in NINA of op nina.be.

