Kooplokaal: steun deze Belgische beautywebshops door jezelf zalig te verwennen

Style De winkelstraten zijn verlaten, de etalages donker. Maar achter die gesloten deuren draaien de webshops op volle toeren. Wat wij kunnen doen? Even simpel als geniaal: de Belgische economie steunen door onszelf in de watten te leggen.

Volgende maand zou Blos, de beautyconceptstore van het gelijknamige merk, haar eerste kaarsje uitblazen, maar dat feest is uitgesteld. Corona strooit roet in het eten – en dus ook op de verjaardagstaart. Al blijft oprichtster Kim Maes niet bij de pakken neerzitten. Integendeel, ze doet een leuk papiertje om de pakjes van de bestellingen via de webshop en brengt ze vervolgens naar de post. “Ik had al drie jaar een onlineshop voor de fysieke winkel erbij kwam en zodra ik wist dat de winkel zelf moest sluiten, heb ik de webshop meteen geüpdatet. Momenteel is dat mijn belangrijkste bron van inkomsten. Mijn grootste bezorgdheid is hoelang dit nog zal duren. Ergens knaagt de onzekerheid: hoelang nog voor mensen hun geld liever opzijzetten?”

Collega-onderneemster Marianne Priem, die drie jaar geleden met haar echtgenoot het ecologische beautymerk Likami uit de grond stampte, vreest vooral voor hun fysieke verdeelpunten. “Wij hebben er bij het begin voor gekozen om samen te werken met tal van jonge, nicheconceptstores. Dat paste bij ons concept, maar het zijn net zij die het moeilijk krijgen. Onze grootste focus is om hen te steunen.”

Handcrème voor zorgverleners

Die steun komt er gelukkig vanuit verschillende hoeken. De solidariteit is hartverwarmend, zegt Kim Maes. “Ik merk dat mensen die liever naar de winkel kwamen, nu ook via de webshop kopen. Een deel van hen doet dat voornamelijk om te steunen. Een aantal klanten die onlangs nog een nieuwe moisturizer kochten, hebben al een nieuw exemplaar besteld. Niemand smeert zóveel dagcrème. (lacht)” In deze tijden moeten we elkaar helpen, dat vindt ook Isabelle Ulenaers. De psychologe koos vier jaar geleden voor een carrièreswitch en bracht haar eigen verzorgingslijn SELF op de markt. “Meestal gaat het dan om financiële steun van consumenten. Door te shoppen bij webshops van eigen bodem, zodat lokale handelaars niet kopje-onder gaan. Al is dat geen eenrichtingsverkeer, het werkt evengoed andersom: Belgische winkeliers die iets terugdoen voor hun klanten.” Zo geeft SELF momenteel miniverpakkingen van hand- en bodycrème aan hun klanten, én aan zorgcentra voor de verplegers. Omdat ondertussen iedereen droge en ruwe handen heeft van al die desinfecterende gel. Bij Likami kan je een pamperpakketje bestellen, voor je dierbaren die je moet missen. Inclusief geschreven kaartje. Het is die menselijke kant waar lokale handelaars het verschil maken, aldus Isabelle Ulenaers. “Nu iedereen meer tijd spendeert op het internet, liggen onze onlinebezoeken een stuk hoger dan normaal. Dan wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om mensen te laten weten dat ze ook voor andere dingen bij ons terechtkunnen: wie angstig of eenzaam is, mag altijd mailen of bellen. Gewoon, voor een babbel. Zeker nu is het belangrijk om voor elkaar te zorgen.”

Beauty is relevanter dan ooit

Het zijn bizarre tijden. Vragen die überhaupt wel nog om een crème of een zuiverend kleimasker? Absoluut, vindt Isabelle Ulenaers. “Heel veel mensen leven nu in angst. Het stresshormoon gaat omhoog, het lichaam maakt adrenaline aan; ons lichaam gaat in overdrive. Dat heeft een effect op ons immuunsysteem. Onze weerstand brokkelt af en zelden was het zo belangrijk om een ontspanningsmoment in te bouwen, om dat stressniveau te doen dalen. Dat kan met een boek zijn, of een gezelschapsspel met het gezin. Of een avondritueel voor je gaat slapen: een warm bad en een uitgebreide skincareroutine. Huidverzorging is een vorm van zelfzorg,” Beauty is relevanter dan ooit, beaamt Kim Maes. “Het is het creëren van een ritueel voor jezelf. Een manier om te onthaasten, om weer dichter bij onszelf te staan. Ik hoop dat iedereen van de gelegenheid gebruikmaakt om de tijd die vrijkomt aan zichzelf te spenderen. Maar als ik zie hoeveel badolie ik plots verkoop, denk ik dat dat wel goed komt. (lacht)”

SOS onlineshoppen

Tip van Kim Maes:

“Sommige webwinkels werken met een chatdienst, maar je kan evengoed je telefoon erbij nemen of een mailtje sturen. Wij willen niets liever dan dat consumenten de juiste keuze maken en het product kopen dat het beste bij hen past.”

Tip van Marianne Priem:

“Ineens zitten we thuis en hebben we tijd om na te denken over dingen die we eventueel anders willen gaan doen. Online vind je tal van toffe, hippe en toch duurzame merken die jouw steun kunnen gebruiken. Misschien is dit het moment om je daarover te informeren en eens iets nieuws te proberen.”

Tip van Isabelle Ulenaers:

“Voor oudere klanten die niet gewoon zijn om via het internet te shoppen of hun bankkaartgegevens niet willen invoeren: stuur een mailtje of bel ons op. Bij een lokale handelaar kom je vaak meteen bij de zaakvoerder terecht, en die zal je heel graag verder helpen.”

Smeer solidair

Voor wie inspiratie nodig heeft: de onderstaande producten shop je bij de voorgestelde verkooppunten (of een winkel in jouw buurt). De producten hoeven niet per se Belgisch te zijn, zolang de webwinkel dat maar is.

VOOR JE HUID

Van links naar rechts:

SELF, Boost of Freshness Facial Lotion, 36 euro.

Tata Harper, Resurfacing Mask, 66 euro.

Pai Skincare, Rosehip BioRegenerate Oil, 30 euro.

The Glow, Cleansing Clay, 28 euro.

VOOR JE HANDEN

Van links naar rechts:

Faby, nagellak, 12,95 euro.

Cîme, For your hands only, handcrème, 13,50 euro.

ProNails, Nail Serum, 19,50 euro.

VOOR JE LICHAAM

Van links naar rechts:

Likami, Body Lotion, 39 euro.

Grown Alchemist, Intensive Body Exfoliant, 49 euro.

Delbôve, Valériane Deep Relaxation Foaming Bath, 58 euro.

RainPharma, Skin Wash, 13 euro.

VOOR JE HAAR

Van links naar rechts:

Rahua, Hydration shampoo, 36 euro.

Alchemy Oils, Grapefruit Hair Remedy Oil, 42 euro.

Molton Brown, Thickening Shampoo, met gemberextract, 22 euro.