‘Kom wél in de zon en drink seldersap’: bij deze schoonheidsgeheimen zweert Jennifer Aniston Margo Verhasselt

26 juli 2020

17u23 0 Style 51 is ze, maar Jennifer Aniston is het grondig beu wanneer mensen haar vertellen dat ze er ‘goed uitziet voor haar leeftijd’. “Uitspraken als ‘wauw je ziet er nog zo goed uit’ zijn gewoon niet meer van deze tijd”, klinkt het. “We verzorgen ons allemaal beter, ook van binnen en dat zie je aan de buitenkant”. Maar haar beautygeheimen willen we stiekem allemaal kennen. Een bloemlezing.

Ze wast haar gezicht altijd met koud water

Geen ochtendmens? Dan ga je al helemaal niet gelukkig worden van deze tip. Jennifer verklapte aan Vogue magazine dat ze haar gezicht iedere ochtend 25 keer onderdompelt in een kom ijskoud water. “Het is een oud trucje dat Joan Crawford gebruikte, het maakt je huid gewoon wakker”, aldus Jen.

Ze houdt van de zon

‘Blijf uit de zon’, dat is wat je overal hoort tegenwoordig. Jennifer is het er niet mee eens . “Elke dag 15 tot 20 minuten zon is voor mij absoluut noodzakelijk”, vertelt ze aan Glamour. “Ik voel me levendig en blij als ik in de zon kom.” Zichzelf goed beschermen doet ze uiteraard ook. “Toen ik nog jonger was, deed ik alles voor een bruin kleurtje. Ik smeerde me zelfs in met baby-olie. Hoe onwetend en naïef van mezelf”, aldus de actrice.

Ze zweert bij één dagcrème

Aniston is al jaar en dag het gezicht van het Amerikaanse huidverzorgingsmerk Aveeno en prijst ook al langer hun dagcrème aan. “Ik ben een gewoontedier. Het doet zijn werk en stelt nooit teleur.”

Ze zorgt goed voor haar coupe

Misschien nog bekender dan de actrice zelf, is haar weelderige haardos. De actrice vertelt dat ze als kind lang haar had tot onder haar billen. Toen ze het kort knipte, had ze ineens krullen. Sindsdien moet ze haar haren altijd stijlen. Haar geheim: ze gebruikt af en toe een masker om haar lokken te verzorgen. Én ze gaat elke maand naar de kapper om haar kleurtje bij te werken want aan grijze manen is ze nog niet meteen toe.

Ze drinkt nooit koffie, wél seldersap

In een interview met Allure deed Jennifer uit de doeken dat ze dagelijks een glas seldersap drinkt. “Ik verplicht mezelf om niet meteen naar een bakje troost te grijpen”, vertelt ze. Selderij bevat veel antioxidanten, vitamine A en vitamine K. Wetenschappers linken selderij aan het verlagen van het risico op diabetes en kanker, hoewel er meer onderzoek nodig is om dit te bevestigen.

Ze draagt amper make-up

“Voor je thuis vertrekt, kijkt een echte lady nog even in de spiegel en laat je één accessoire vallen.” Dat heeft niemand minder dan Coco Chanel ooit gezegd, en is volgens Aniston ook toepasbaar op make-up. “Een ex zei ooit dat ik er beter uitzie zonder make-up. Het heeft een tijdje geduurd eer ik hem geloofde en ik dat masker durfde laten vallen. Maar uiteindelijk zag ik in dat hij gelijk had”, geeft ze toe aan magazine InStyle. Kortom, less is more.