‘Knit Karl Kit’: brei zelf een trui van Karl Lagerfeld mv

09 februari 2020

16u56 0 Style Fan van breiden en Karl Lagerfeld? Dan hebben we héél goed nieuws voor jou. Een van de laatste projecten waar de iconische ontwerper zijn tanden in zette? Een breiset waarvoor hij samenwerkte met The Woolmark Company.

Wat zit er in de set? Vier uniseks ontwerpen van Lagerfeld, superzachte merinowol, hippe pinnen waarmee je jouw ontwerp kan pimpen, breinaalden en een handleiding die je stap voor stap uitlegt hoe je eraan moet beginnen. Tussen de ontwerpen zit een hoed, een hoofdband, een sjaal en een trui: voor ieder wat wils dus.

Karl Lagerfeld won in 1954 de prestigieuze Woolmark Prize toen hij amper 21 jaar was. Hij stemde in 2018 dan ook meteen in wanneer het idee voor deze samenwerking voorgesteld werd. “Karl’s eerste creatie ooit was voor de Woolmark Prijs in 1954, daarom voelt het natuurlijk om zijn leven te eren met deze samenwerking", legt Caroline Lebar, Head of Image en Communications bij Karl Lagerfeld’s merk, uit.

Maar uiteraard zou het veel te simpel zijn mocht je de kits gewoon in de winkel kunnen kopen. Er zijn er maar 777 van in de wereld. Om eentje te bemachtigen, moet je een code vinden en die ingeven op de website. Uiteindelijk worden de sets verloot. Meer info vind je hier.