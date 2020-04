#Kleeduopinuwkot: Influencer Lima Ché toont je hoe met haar favoriete Belgische mode David Devriendt

03 april 2020

16u06 0 Style Het is verleidelijk om de hele dag in je pyjama te zitten. Maar het leven is zoveel leuker in een mooie outfit. Ja, ook thuis, in volle crisis. Morgen geven de vijf grootste Vlaamse influencers – samen goed voor 1,5 miljoen volgers – hun tips, met 100% Belgische mode, in NINA Magazine. Want ook zij roepen iedereen meer dan ooit op: #kooplokaal. Vandaag geeft beauty- en modeblogster Lima Ché (29) het voorbeeld.

Op haar Instagramprofiel inspireert Lima Ché dagelijks meer dan 280.000 volgers. Normaal met fantastische outfits op de prachtigste locaties, maar nu moet het noodgedwongen allemaal bij haar thuis gebeuren. Gelukkig blijven de mooie outfits een constante. “Ook tijdens de quarantaine kleed ik me op. Ik blijf heus niet de hele tijd in pyjama. Mode is mijn passie, daarom koos ik ook voor een carrière in de sociale media. Mijn stijl is comfychic: een leggingbroek of een jeansbroek met een oversized bloes. Ik ben mama van een kindje van twee jaar en een pasgeboren baby van twee maanden oud. Het moet comfortabel zijn.”

“Als echte Belg zie ik het bovendien als mijn plicht om mijn land te steunen in deze moeilijke tijden. Voor onze economie is dat belangrijk. Elke sector sputtert, en dat telt zeker voor het modelandschap. Merken en winkels hebben het bijzonder zwaar, en bij velen staat het water hen nu al aan de lippen. We kunnen makkelijk leuke ontwerpers en webshops van bij ons vinden. Er is hier zoveel talent. Bovendien is shoppen ook goed voor mijn humeur. Als ik een slechte dag heb, vul ik op mijn favoriete webshops mijn winkelmandje. Eerlijk gezegd shopte ik vroeger bijna niet bij Belgische merken. Ik vond het vaak te duur, en ik was verknocht aan Zara, uit puur gemak. Want ik ken die winkel goed en vind er in één klap alles voor de hele familie. Maar met de crisis besef ik dat het wel degelijk nut heeft om lokaal te kopen. Als het nu niet is, wanneer moet je het dan wel doen?”

Zotte filmpjes

“Ook op mijn job heeft de crisis een heel grote impact. Al mijn opdrachten zijn geannuleerd, wat ik begrijp. Onze gezondheid is zoveel belangrijk dan geld. Toch was het even een schok. Ook mijn man – een verzekeringsmakelaar – heeft tijdelijk geen werk. We zitten zonder inkomsten op dit moment. Ik heb ook het gevoel dat ik al maanden in quarantaine zit. Na de bevalling ben ik amper buitengekomen, en ik zag er zo naar uit om opnieuw onder de mensen te komen. Dat valt nu in het water. Bovendien zijn mijn kinderen nog zo klein, dat ze heel veel aandacht nodig hebben en ook nog niet doorslapen. De qualitytime voor mezelf is onbestaande. Het is best zwaar, ik ga dat niet minimaliseren. Ik kijk al uit naar mijn werkreisjes om even uit te blazen (lacht).”

“Toch probeer ik positief te blijven. Ik ben net actief geworden op TikTok, en op Instagram heb ik al de reputatie van zotte mama. Ik post grappige filmpjes of Stories die mensen even hun zorgen doen vergeten. Ik lach en ik zwans, of ik dans een kwartier lang en daag mijn volgers uit om hetzelfde te doen. Ik vind dat belangrijk. We worden al genoeg geconfronteerd met de realiteit. Toen de crisis uitbrak, deed ik een poll bij mijn volgers: wat willen jij van mij zien? De overgrote meerderheid zei: ‘alsjeblieft, we willen lachen, wegdromen en even alle miserie vergeten.’ Op mijn posts reageert negentig procent dan ook superenthousiast en liggen ze strijk van het lachen. Negatieve mensen heb je ook altijd, maar daar lig ik niet meer wakker van. Er zijn zoveel belangrijkere dingen in het leven – dat toont het virus nu wel extra aan.”

